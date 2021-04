Objavljamo pismo iz Janševega kabineta

Pismo iz kabineta Janeza Janše. FOTO: zaslonski posnetek

Dokumentacija Slovenske tiskovne agencije (STA), ki s trenutno vladajočo garnituro kar ne najde skupnega jezika (zato je bilo ustavljeno financiranje), se je vrnila na sedež agencije, saj pošiljke na vladi niso želeli prevzeti. Do pred nekaj trenutki je bil razlog za to neznan, zdaj pa smo prejeli pismo, ki ga je podpisal vodja kabinetaPoslano so zavrnili, saj zahtevajo, da poslano dokumentacijo dostavijo neposredno Uradu Vlade RS za komuniciranje (Ukom). Po njihovih besedah je ta pooblaščeni vladni organ za komunikacijo s STA. Pismo objavljamo spodaj v celoti.Zanimivo dejstvo: Ukom se nahaja na naslovu Gregorčičeva 25 v Ljubljani, je razvidno z njihove spletne strani. Pa vlada, ki ji je bila poslana dokumentacija, a je ni želela prevzeti? Na Gregorčičevi 20, 25.