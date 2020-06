Objavljamo odstopno izjavo ministra Aleša Hojsa (FOTO)

Odstopna izjava Aleša Hojsa. FOTO: Aleš Hojs, Twitter

, ki je vodil ministrstvo za notranje zadeve, je odstopil. Svojo odločitev je sporočil na vladni novinarski konferenci, ki je bila sklicana na tematiko nove koronavirusne bolezni, a je kmalu dobila preobrat. Več o tem v članku Minister Aleš Hojs odstopil . Tam je napovedal, da bo njegova odstopna izjava objavljena takoj po novinarski konferenci.»Kljub kadrovski menjavi na vrhu policije in menjavam, ki jih je do sedaj v policiji izvedel generalni direktor policije, ocenjujem, da je udbovska-partijska struktura odločujočega dela policije, v navezavi s tožilstvom in sodstvom ta iste provinience, tako močno zasidrana v sistem, da mi ob obstoječi zakonodaji in pristojnostih, ki jih kot minister v odnosu do policije imam, ne omogoča učinkovite depolitizacije in sprememb v policiji,« je zapisal.Kaj še, pa razkrivamo spodaj.