Objava plač policistov ni sporna, a tudi ne modra

Odbor za notranje zadeve je po več kot šestih urah razprave o javni objavi plač policistov zavrnil vse predlagane sklepe, med drugim sklep, naj ministrstvo objavljeni seznam umakne. V razpravi je bilo večkrat slišati, da objava seznama zakonsko ni sporna, je pa vprašanje, ali je bila tudi modra.Notranji ministerje povedal, da so plače objavili zaradi stavke Policijskega sindikata Slovenije, s čimer so želeli nazorno pokazati, kakšne so dejanske plače v policiji. Zavrnil je očitek, da so objavljeni podatki zavajajoči. »Jasno je bilo napisano, kakšne dodatke vsebujejo bruto zneski in kakšno je njihovo povprečje v policiji,« je dejal. Iz objavljenih podatkov se tudi ne vidi, kaj natančno kdo dela. »Ničesar, kar ne bi smeli, nismo razkrili,« je dejal. Kot je dodal, je policijo že pozval, naj sporoči, ali je treba koga dodatno zakriti, a odgovora do zdaj ni dobil.Strokovnjak za varnost na fakulteti za varnostne vedeje ocenil, da objava z vidika preglednosti ni bila nezakonita, je pa lahko »nenavadna z vidika varnostnih tveganj«. Nekdo, ki ima interes, lahko namreč z analizo pride do podatkov, ki lahko negativno vplivajo na delovanje organa, je dejal. Pričakoval bi tudi, da bi se minister pred objavo s policijo posvetoval, ali so morda kateri podatki označeni kot varovani in varnostno tvegani.Predsednik Policijskega sindikata Slovenijeje ocenil, da je minister z objavo ogrozil varnost določenih policistov in kriminalistov, predsednik Sindikata policistov Slovenijepa, da so bili zaradi nezmožnosti dogovora med ministrstvom in sindikatom neupravičeno javno izpostavljeni vsi policisti.»Informacijska pooblaščenka je dejala, da s samo objavo ni bilo nič narobe, in to je vse, kar je v tej zadevi treba povedati,« je nasprotno menil(SDS).»Sama zakonitost objave ni vprašljiva, vprašanje pa je, ali je bila modra. Sama se za objavo ne bi odločila,« je dejala(SMC).