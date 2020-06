Obiskal vseh 6036 slovenskih naselij (FOTO)

Start na Lavtarskem Vrhu FOTO: Osebni Arhiv

Po tihotapski poti v Brda

kilometrov je prepotoval po Sloveniji.

Peš, s kolesom, z avtom FOTO: Osebni Arhiv

Načrtovanje za računalnikom

Morsko! FOTO: Osebni Arhiv

Ko se je spustila noč, sem buljenje v zaslon zamenjal za zmahano kolo in šel do prvih krajev tu v okolici Kranja.

Da je obiskal vseh 6036 slovenskih naselij, je Kranjčanpotreboval pet let in pol. Med križarjenjem po Sloveniji je verjetno naredil približno 60.000 kilometrov, kar po dolžini krepko presega ekvator. Ravno danes, v petek, se bo ustavil v zadnjem od slovenskih krajev, Spodnjih Dupljah. Zakaj ravno tam? »To je moja domača vas, saj sem tu preživel prvih 19 let življenja,« pravi Mitja Lavtar, ki je potovanja po Sloveniji začel v še enem zanimivem kraju zanimivega imena – na Lavtarskem Vrhu. »Ta kraj sem izbral zaradi povezave z mojim priimkom. Takrat, novembra 2014, sem bil študent turistike. Denarja ni bilo na pretek, tako da sem prva potovanja tu, v okolici Kranja, opravil kar s kolesom in peš,« pravi 30-letni popotnik.Poleg tega je potoval tudi na štop, z vlakom, avtom in motorjem. »Pa še z gondolo,« doda zanimivost, saj ga je ravno ta popeljala do hišne številke na Veliki planini, pred katero se je fotografiral. Fotografiral pa se je prav v vsakem od slovenskih naselij, zato je verjetno edini v Sloveniji, ki ima trdne dokaze, da je bil prav zares vsepovsod po naši deželi.In medtem ko je zadnja leta proste trenutke porabil za raziskovanje Slovenije, se mu je zgodilo marsikaj zanimivega. »En kup dogodivščin je bilo, a morda malo ekstremna je ta, ko sem od Obale štopal proti Brdom. Tam mi je ustavil možakar srednjih let, ki je bil že malo pijan. Rekel mi je, da me bo peljal po drugih poteh, ne po utečeni cesti. In tako se je kmalu izkazalo, da je gospod v preteklosti tihotapil kitajske državljane v Italijo, midva pa sva za potovanje uporabila ravno te, stare tihotapske poti,« se morda najbolj zanimive dogodivščine z nasmeškom na licu spomni sogovornik.Potem omeni še en trenutek, ki se mu je vtisnil v spomin: »Pri Drežnici sem se fotografiral ob tabli, ki označuje naselje, in zatem hotel obrniti avto. A zgodilo se je, da sem pri tem nasedel v graben. Hitro je priskočil na pomoč gospod, ki je bil predsednik krajevne skupnosti, vodja lokalnega gasilskega društva in še česa. Kot bi mignil, sva rešila avto iz grabna. In prav to je zanimivo – v Sloveniji je mnogo naselij, v katerih na ulici morda ni nikogar, a vedno se bo našel kdo, ki ti bo ponudil roko, če boš potreboval pomoč.«Potovanja po Sloveniji so se, kot zapisano, začela v okolici Kranja, zahtevala pa so veliko načrtovanja. Sprva je bilo treba najti način in sistem, kako se lotiti obiskovanja vseh 6036 krajev: »Naredil sem seznam in zato tisto zimo kar več tednov vsako popoldne preživel za računalnikom v knjižnici. Ko se je spustila noč, pa sem buljenje v zaslon zamenjal za zmahano kolo in šel do prvih krajev tu v okolici Kranja. S seboj sem imel čutaro čaja, sendvič in čokoladice, na sebi pa smučarske hlače, saj je bilo takrat, novembra, že precej hladno.«Da ne bo kdo mislil, da je Mitja Lavtar zadnja leta potoval samo po Sloveniji – v tem času je kot turistični vodnik videl tudi ogromno sveta: »Lahko rečem, da sem prisoten na petih celinah, saj prek Turistične agencije Oskar delam na Aljaski, v Avstraliji, na Novi Zelandiji, delu Bližnjega vzhoda in tudi v Evropi.« Popotnik, ki je bil v skoraj sto državah sveta, pa po Projektu Slovenija, kot je poimenoval obiskovanje vseh slovenskih naselij, pravi, da je doma izjemno lepo. »Moje poslanstvo v tem koronapoletju je, da bi širil glas o lepotah Slovenije, saj imamo hribe, reke, kulturne zanimivosti, zanimiva mesta in seveda ljudi. Če si vzameš čas in se zapelješ po Sloveniji, lahko doživiš veliko zanimivega.«Še nekaj načrtov ima za bližnjo prihodnost – urediti blog ter voditi ljudi po Sloveniji, za jesen pa načrtuje niz predavanj, ki bodo brez dvoma navdušila osnovnošolce in tiste, ki ga bodo poslušali na turneji po slovenskih knjižnicah. Kaj pa knjiga? »Ko se bom pripravil na predavanja, bodo nastali zapiski. Morda jih kdaj, če najdem založnika in dobim dobro uredniško intervencijo, prav zares izdam tudi v knjižni obliki,« se v prihodnost zazre Lavtar, ki je v letih potovanja po domovini iznašel tudi mnoge inovativne načine, kako se fotografirati ob tabli, ki označuje kak (večji ali manjši, višje ali nižje ležeči, bolj ali manj obljuden) slovenski kraj.