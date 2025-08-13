Obiranje hmelja: Kdor bo izumil stroj, ima pivo zastonj! (FOTO)

V zibelki slovenskega hmeljarstva so TD Braslovče, Združenje hmeljarjev Slovenije, občina in številni prostovoljci ter člani društev podeželske mladine Spodnje Savinjske doline pripravili že 63. tradicionalni dan hmeljarjev, ki je več kot njihov praznik.

»Je poklon zemlji, delu in tradiciji, ki se je skozi stoletja zapisala v srce tega kraja. Naši predniki so s trdim delom v hmeljiščih zgradili ponosno identiteto hmeljarjev, mi pa to dediščino spoštujemo, skrbimo zanjo, živimo z njo in jo ohranjamo za bodoče rodove,« pravi Janez Oset, predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije, ki ima vsako leto častno funkcijo, da novoizbrani hmeljarski princesi podari zlato verižico z zlato kobulo in ji podeli lento.

Skupinska fotografija vseh starešin z gosti FOTO: Mojca Marot

2273 ton hmelja so pridelali lani.

Domače dobrote so vabile. FOTO: Mojca Marot

Dolga pot

Letos so člani društva podeželske mladine iz svojih vrst za novo princeso izbrali Urško Brinovec iz Podloga, medtem ko so hmeljarji izbrali novega hmeljarskega starešino. To je postal Božo Kobold, hmeljar iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu. Iz rok prejšnjega starešine Vinka Štormana je novi prejel simboličnega mačka, pripomoček, s katerim so nekoč iz zemlje izruvali hmeljevko in jo položili na križ, da so lahko obiralke začele obirati storžke. Zdaj že nekdanja princesa Anja Kupec Oset je naslednici predala simbolični škaf, v kakršnega so zbirali hmelj.

Vinko Štorman in Anja Kupec Oset (levo) sta predala delo novemu starešini Božu Kobaldu in princesi Urški Brinovec. FOTO: Mojca Marot

V hmeljiščih je preskočila prenekatera iskrica ...

Blaž Dimec, specialist za hmeljarstvo pri žalski enoti Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, napoveduje podpovprečno letino. FOTO: Mojca Marot

A pot do hmelja je dolga in naporna, če jo vmes zagode še vreme, ki vpliva na pridelek, ob likofu marsikomu ni do pretiranega veselja, je bilo slišati v Braslovčah. Kakšen bo letošnji pridelek, je še prezgodaj napovedovati. »Saj poznate rek, da avgust hmelj da ali pa ga vzame. A zaenkrat kaže, da bo pridelka manj kot zadnji dve leti,« pove Oset. Lani so ga na 1644 hektarjih pridelali 2273 ton, še leto prej kar 2735 ton.

»Letos je s hmeljem zasajenih 41 hektarjev manj površin, kar pomeni, da raste na 1603 hektarjih, celotno slovensko hmeljarstvo z zaščiteno geografsko označbo štajerski hmelj pa je v rokah 118 hmeljarskih kmetij,« pove Blaž Dimec, specialist za hmeljarstvo pri celjski izpostavi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.

Večina ga je zasajena v Savinjski dolini, nekaj pa ga je mogoče najti tudi na Koroškem. Tudi zato bo Savinjska dolina v prihodnjih dneh, ko bodo začeli obirati hmelj, dišala po grenki roži oziroma cvetu v obliki kobule, ki ima zelo specifičen vonj in hmeljarje spremlja vse od začetka obiranja do sušenja. Mnogim je ta vonj prirasel k srcu, in to dobesedno, saj je v hmeljiščih preskočila prenekatera iskrica in je kakšna obiralka, ki je prišla k nam s trebuhom za kruhom, kot radi rečemo, ostala v teh krajih za vedno.

V povorki so se pripeljali na prizorišče z vozovi. FOTO: Mojca Marot

Laške mažoretke in godba so sodelovale v povorki in odprle letošnjo prireditev. FOTO: Mojca Marot

Nikoli stroj

V povorki so prikazovali številna opravila, ki so bila v hmeljiščih neizogibna. Nekatera pa še danes ostajajo ročna in jih ne bo nadomestil noben stroj. »Če pa bo kdo takšen stroj izumil, ima pri predsedniku združenja hmeljarjev Janezu Osetu do njegovega slovesa s tega sveta pivo zastonj,« je dejala uradna povezovalka programa Saša Pukl. No, do konca prireditve se takšen izumitelj ni našel, morda pa se bo v prihodnje. In katero opravilo je tisto, ki še vedno poteka ročno? Odbiranje poganjkov ali štrajfanje, ki fizično ni težko delo, je pa naporno za noge in križ, saj se je treba k vsaki sadiki hmelja v nasadu prikloniti. Zelo težaško je bilo spomladi ročno odkopavanje hmelja, zlasti če je bila pomlad zelo suha.

Veselje na vozu mladih iz Podloga in Roj FOTO: Mojca Marot

»Dokler se niso privadile štilov motik, se je na dekliških rokah rad pokazal kakšen žulj,« so nas podučili mladi fantje in dekleta iz Drešinje vasi, ki so odkopavanje prikazali na enem od vozov. Mladi iz Podloga in Roj so prikazali ročno rez hmelja, pri čemer so uporabljali nože, ki so jih naredili iz kos, medtem ko danes to opravljajo strojno. Težaško delo je bilo nekoč tudi postavljanje hmeljevk, kar so na večjih kmetijah počeli fantje iz hrvaškega Zagorja, ki so se selili s kmetije na kmetijo, na manjših pa domači fantje.

Obiranje hmelja po starem FOTO: Davorin Vrhovnik

Po vsakem napornem opravilu se je prilegla malica s kruhom iz krušne peči, domačim špehom in jabolčnikom, ki je bil nekoč edina pijača za lajšanje žeje. Na vozovih smo videli postavljanje žičnic in napeljevanje vrvic, likof in hmeljarsko poroko, braslovški gasilci pa so prikazali nekoč pogosto gašenje sušilnic, v katerih je, ker so bile lesene, pogosto zagorelo. V Braslovčah je začetek prireditve popestrila laška pihalna godba z mažoretkami, v nadaljevanju so za veselo druženje skrbeli člani ansambla Savinjski kvintet, v večernih urah pa Vzrock.

Podeželska mladina Spodnje Savinjske doline je predstavljala različna hmeljarska opravila. FOTO: Mojca Marot