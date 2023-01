Obilno sneženje ohromilo promet po vsej državi: razkrivamo, koliko denarja gre za zimske službe v enem dnevu

V ponedeljek, ko je Slovenijo zajelo obilno sneženje, je bilo znova veliko govora delu in organizaciji zimskih služb po vsej državi. Kljub temu, da se te na vse pretege trudijo, da bi prebivalcem v najkrajšem možnem času očistile ceste in pločnike za varen odhod v šolo in službo, žal nikdar ne morejo ugoditi vsem hkrati.

Kot se za dan obilnega sneženja spodobi, je tudi v ponedeljek promet tekel nekoliko počasneje. Preverili smo, kako so zimske službe organizirane v nekaterih občinah, kjer je v zadnjih dneh zapadlo precej snega. Vprašali smo jih tudi, koliko znašajo stroški pluženja in posipanja v enem dnevu na dan, kot je bil denimo minuli ponedeljek.

V Črni na Koroškem imajo za zimsko službo podeljeno večletno koncesijo podjetju, katero v sodelovanju z občino skrbi za zimsko vzdrževanje cest. V proračunu so za to v naprej predvidena sredstva na podlagi podatkov o stroških iz preteklih let, v kolikor stroški presegajo planirane se z rebalansom uskladijo ali zmanjšajo. Kot pravijo, so stroški na dan močnega sneženja odvisni od tega, ali se samo pluži ali tudi posipa. Znesek se giblje od 10.000 do 15.000 evrov.

Prva prioriteta je prevoznost cest

Zimske službe so imele v ponedeljek polne roke dela. FOTO: Roman Šipić/Delo

Občina Ribnica ima redno vzdrževanje občinskih cest organizirano preko komunalnega podjetja, ki izvaja gospodarske javne službe na območju občine, kamor spada tudi izvajanje zimske službe. V proračunu Občine Ribnica se za izvajanje zimske službe letno zagotovijo sredstva v višini, ki je izkustveno določena na podlagi pretekle realizacije. Končna višina sredstev je odvisna od količine padavin in temperatur in se med letom ustrezno uskladi glede na dejansko porabo s prerazporeditvami oziroma v rebalansu proračuna.

Tudi iz ribniške občine so nam posredovali oceno stroškov za izvajanje zimske službe v dnevih povečanih padavin, kot sta bila ponedeljek, 23. januar in torek, 24. januar. V ponedeljkovi akciji je sodelovalo 13 podizvajalcev, s skupno 23 stroji, porabljeno je bilo približno 100 ton soli in približno 100 kubičnih metrov sipine. Zagotavljanje prevoznosti v prvi prioriteti je finančno ovrednoteno na 20.000 evrov, odstranjevanja in odvoz snega v drugi prioriteti pa na 15.000 evrov. Strošek soli in sipine znaša približno 10.000 evrov.

V 24 urah 70 centimetrov novega snega

V 24 urah je na območju občine Ribnica zapadlo do 70 centimetrov snega, zimska služba pa se izvaja na 58 kilometrih lokalnih cest in na 98 kilometrih javnih poti, vzporedno se izvaja pluženje tudi pločnikov in parkirišč ter avtobusnih postaj. V prvi prioriteti se zagotavlja prevoznost cest, v drugi prioriteti pa čiščenje in odvoz snega iz pločnikov in parkirišč ter širitev vozišč.

Zimska služba v Dravogradu se prav tako financira iz proračuna občine. Kategorizirane občinske ceste (147 km) vzdržuje na podlagi sklenjene pogodbe podjetje JKP Dravograd d.o.o., gozdne ceste (189 km – zimska služba se izvaja na 138 km) pa na podlagi javnega razpisa za obdobje treh let vzdržuje podjetje SGP Pokeržnik d.o.o. V proračunu občine je vnaprej določena višina sredstev za zimsko vzdrževanje cest. V kolikor je zima »huda« se sredstva za vzdrževanje zagotovijo s prerazporeditvami znotraj proračuna.

Okvirni stroški ponedeljkovega obilnega sneženja samo za pluženje občinskih in gozdne ceste ter ostalih javnih površin so okoli 22.000 evrov.

V Kočevju obsežno območje za vzdrževanje cest

Sneg na Kočevskem. FOTO: Simona Fajfar/Delo

Zimsko službo na občinskih cestah in drugih javnih površinah v Kočevju izvaja pooblaščeno občinska komunalna služba, ki jo financira Občina Kočevje iz svojega proračuna. Občina Kočevje je po površini največja občina v Sloveniji, kar pomeni obsežno območje za redno oziroma zimsko vzdrževanje. Imajo namreč preko 177 kilometrov kategoriziranih cest, 49 kilometrov gozdnih cest, 33 kilometrov nekategoriziranih cest, 22.000 kvadratnih metrov parkirišč z dovozi in več kilometrov pločnikov ter kolesarskih povezav.

V proračunu je za zimsko službo planira predvidena potrebna višina sredstev, ki se tudi namensko porabijo. V primeru hude zime je lahko potrebnih tudi več sredstev kot je bilo sprva načrtovano, zato se postavka po potrebi dopolni. V letošnjem letu je z rebalansom proračuna predvidenih 400.000 evrov za izvajanje zimske službe. Stroški so pogojeni s količino padavin in delom, ki je potreben za vzpostavitev normalne uporabe cest in pločnikov. Kot pravijo na kočevski občini, zato ne morejo govoriti o stroških na dan, ampak na mesec. V lanskem letu so stroški tamkajšnje zimske službe znašali dobrih 333 tisoč evrov, leto prej pa več kot 575.000 evrov.

V Metliki za 8500 evrov stroškov v enem dnevu

Zimsko službo v občini Metlika izvaja Komunala Metlika, s tremi podizvajalci. Občina ima v proračunu postavko za zimsko-letno službo oziroma vzdrževanje lokalnih cest. Za leto 2023 proračun še ni sprejet, v letu 2022 pa so imeli na postavki namenjenih 370.000 evrov. Zimski službi je v proračunu občine namenjen vnaprej določen znesek sredstev, če pa ta strošek presega proračunsko postavko, se to rešuje v okviru rebalansa proračuna.

Obseg zimske službe, ki jo izvaja Komunala Metlika v občini Metlika je sledeči: pločniki 11.205 metrov, ulice 19.522 metrov, lokalne ceste 42.311 metrov, javne poti in ostale nekategorizirane ceste 98.379 metrov. Okvirni stroški za zimsko službo v enem dnevu v primeru sneženja, kot smo mu bili priča v ponedeljek, znašajo približno 8.500 evrov brez DDV.