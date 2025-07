V času obilnejših padavin narasla reka Mura pogosto ogroža prebivalce Prekmurja in Prlekije. Zato od države tam že vrsto let terjajo gradnjo visokovodnih nasipov. Z njimi bi vsekakor zagotovili večjo poplavno varnost. Aktivnosti gradnje visokovodnih nasipov, praktično od Petanjcev in avstrijske meje ter do meje s Hrvaško, so se nekoliko pospešile po najhujših poplavah v zgodovini Slovenije pred dvema letoma. Kot so poudarili na direkciji za vode, je v načrt za okrevanje in odpornost (NOO) v okviru izboljšanja protipoplavne varnosti uvrščenih 25 projektov po celotni Sloveniji v skupni vrednost...