Obeta se vremenski preobrat, Arso izdal opozorilo

Dopoldne bodo padavine od severa ponehale. Od severa se bo nekoliko jasnilo, nastajale bodo krajevne plohe. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Veter se bo popoldne in zvečer krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Obeti

V torek bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne slabela, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –1, na Primorskem do 2, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem od 7 do 10 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj bo mrzlo, čez dan pa topleje kot danes in jutri.

Opozorilo

V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Biovreme

Danes bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala. V torek bo vpliv vremena na počutje ugoden.