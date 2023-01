Prihaja konkretnejša pošiljka snega. Preberite, kdaj

Agencija RS za okolje napoveduje obilnejše padavine v noči na ponedeljek. Andrej Velkaverh je zjutraj povedal, da bodo temperature sicer nad ničlo, zato se bodo centimetri počasneje nabirali. Kljub temu nas bo v ponedeljek zjutraj pričakal sneg. To seveda ni najbolje za razmere v prometu, zato vas že zdaj opozarjamo, da vstanite nekoliko prej in si za pot v službo vzemite dovolj časa.

Vremenoslovci na Arsu so zapisali, da se bo v nedeljo povsod pooblačilo, na Primorskem in Notranjskem bo pričelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na ponedeljek se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo do ponedeljkovega jutra marsikje spustila do nižin. Padavine bodo prehodno ponehale v ponedeljek čez dan.

Za ponedeljek je Arso izdal rumeni alarm po vsej Sloveniji zaradi snežnih padavin. Najmanj snega pričakujejo na Primorskem, vendar tudi tam od 0 do 5 cm. Največ naj bi ga nasulo na Gorenjskem, od 20 do 40 cm v 24 urah. Na severovzhodu, jugovzhodu in v osrednji Sloveniji ga je napovedanih od 5 do 25 cm v 24 urah.

Kaj pa danes?

Danes se nam sneg ne obeta, bomo imeli pa veliko oblakov. Zmerno do pretežno oblačno bo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Jutri se bo delno razjasnilo, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.