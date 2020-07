Obeta se infarktni vikend: na mejah že kolone (FOTO)

Čakanje na Kaštelu že od jutra. FOTO: Hak

Na meji s Hrvaško naj bi bilo najhuje popoldne. V zadnjem julijskem jutru (ob 8.00) je bilo že precej gneče. FOTO: Hak

Kolona na Karavankah. FOTO: Dars

Ste opazili kaj zanimivega? Pišite nam, dodajte fotografijo.

Direkcija za avtoceste Republike Slovenije (Dars) tudi za ta konec tedna napoveduje gnečo na slovenskih cestah. Ob prehodu iz julija v avgust bo v prometu verjetno veliko tranzitnih gostov, ki se iz zahodne Evrope valijo prek Slovenije na hrvaško obalo.Že v jutranjih urah je Dars poročal o koloni vozil na mejnem prehodu z Avstrijo Šentilj – za vstop v državo je bilo treba že ob 7.30 čakati v kilometer in pol dolgi koloni. Približno pol ure pa je zgodaj dopoldne treba čakati za vstop na Hrvaško na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Jelšane.Prav tako je čakalna doba na Karavankah za izstop iz Slovenije.Tudi s hrvaških cest poročajo o večji gneči. Na mejnem prehodu Gruškovje med Slovenijo in Hrvaško je v obe smeri povečan promet že od jutranjih ur, čakalna doba je po poročanju slovenske strani približno pol ure, hrvaška stran poroča o najmanj eni uri čakanja. Več kot pol ure se čaka tudi na mejnem prehodu Rupa.Sicer pa naj bi bila največja gneča danes popoldne, ko lahko pride do daljših čakalnih dob na mejnih prehodih ter na cestninskih postajah na Hrvaškem.