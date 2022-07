Obeta se dobra gobarska sezona

Sežansko gobarsko društvo, ki se s 75 člani bliža polstoletnemu delovanju in v svojih vrstah združuje ljubitelje narave s Krasa in Brkinov kot tudi iz sosednje Italije, je lansko leto zaključilo razmeram primerno. Kot ugotavlja dolgoletna predsednica društva Ljubica Tavčar Bandelj, žal vseh načrtovanih aktivnosti niso izvedli. Niso organizirali razstav svežih gob, saj je prav izobraževanje članstva in širšega prebivalstva ena izmed osnovnih nalog društva.

V okviru jesenske edicije Festivala kraške gmajne so v Matavunu v Parku Škocjanske jame postavili zelo skromno razstavo (zaradi vremenskih razmer) z le 16 vrstami gob. A nadejajo se, da bo letošnje leto ugodnejše. Tako so na zboru članov, ki so ga izvedli v gostilni Ukmar v Dutovljah, sklenili, da se julija odpravijo na strokovno ekskurzijo na Pokljuko nabirat poletne gobe, ob prazniku jabolk pa gredo v goste h Gobarskemu društvu Podsreda, kjer se bodo sprehodili še po učni poti. S stojnico in razstavo bodo tudi letos obogatili sežanski občinski praznik (konec avgusta), 200-letnico pivovarstva na Senožeškem (16. in 17. septembra) ter Oktoberfešt v Praprotu (v oktobru).

V Dutovljah bodo postavili razstavo svežih gob in pripravili gobarske kulinarične dobrote za obiskovalce. Na srečanju v Brtonigli so bili že večkrat nagrajeni za najlepšo košarico ali največjo gobo. Zato nameravajo tudi letos obiskati svoje gobarske prijatelje v sosednji Hrvaški. Še naprej bodo nadaljevali uspešno sodelovanje z Mikološko zvezo Slovenije, še zlasti pri izdelavi popisa gob, še posebno zaščitenih. Pripravljali pa se bodo na praznovanje 50-letnice obstoja društva, ki predstavlja pomemben člen naše družbe.