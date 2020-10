Premier Janša povedal, kaj nas čaka: Zapirajo se vrtci, gostilne, trgovski centri, občine pa ...

Zaprti tudi vrtci

Delo naj poteka od doma

Prelomni teden?

Vlada s soboto za teden dni ugaša večino dejavnosti v državi v želji, da bi ustavili širjenje novega koronavirusa med prebivalstvom, je napovedal premier. Zaprti bodo gostinski obrati, hoteli in trgovski centri z nekaterimi izjemami, vrtci, dijaški in študentski domovi. Preverjajo tudi možnost množičnega testiranja na novi koronavirus.S soboto tako stopajo v veljavo zaprtje gostinskih obratov, ob tem da bo še naprej dovoljena dostava in osebni prevzem, vrata bodo zaprli hoteli - z izjemo za poslovne delegacije, diplomate in profesionalne športnike. Zaprti bodo tudi trgovski centri, izjema bodo živilske trgovine, trgovine z gradbenim in tehničnim materialom ter trgovine za male živali.Ker se je povečalo število okužb med vzgojiteljicami, bodo zaprti tudi vrtci. Ob tem je Janša pozval vzgojiteljice, naj nosijo maske. Županom pa je premier namenil prošnjo, naj glede na situacijo v svojih krajih organizirajo varstvo v vrtcih za tiste starše, ki hodijo v službo.Prihodnji teden bodo zaprti tudi dijaški in študentski domovi, razen za tiste dijake oz. študente, ki nimajo drugih možnosti bivanja. Javni potniški promet bo deloval s tretjino kapacitet.Janša je nagovoril tudi gospodarstvenike in jih pozval, naj dejavnosti organizirajo tako, da delo poteka od doma, kjer je le možno. Kjer to ni možno, pa naj dosledno upoštevajo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Kot je odločitev vlade pojasnil Janša, številke o okuženih rasejo in bodo še nekaj časa. Zato je v tem trenutku bistveno prezgodaj za oceno, ali so že sprejeti ukrepi, kot je obvezno nošenje mask in omejitev gibanja ponoči, v zadostni meri prispevali k omejitvi širjenja okužbe med prebivalstvom.Po premierjevih besedah preverjajo tudi možnosti množičnega testiranja na okužbo, sprva rizičnih skupin, v prihodnjih tednih pa celotnega prebivalstva.Naslednji teden, ko imajo sicer šolarji jesenske počitnice, bo po Janševih besedah 'teden boja za zaustavitev širjenja virusa med nami. Ta teden bo izjemnega pomena, da širjenje epidemije zajezimo,' je poudaril.Vlada bo po njegovi napovedi čez en teden preverila, ali sprejeti ukrepi učinkujejo in se epidemiološka slika v Sloveniji izboljšuje, ter odločila, ali bodo ukrepe podaljšali, preklicali ali omilili.