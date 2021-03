Obdarili vas bomo 150-krat!

Med drugim vas bomo razveselili s 30 boni za kardio fit treninge s Tadejo.

Dragi bralke in bralci, Slovenske novice letos praznujemo okrogli rojstni dan, ob katerem vas razveseljujemo z nagradno igro, skupno bomo podelili kar 150 nagrad. Te so kot vedno zelo uporabne, med drugim vas bomo razveselili s 30 boni v vrednosti 30 evrov za kardio fit treninge s, ki jih podarja plesni klub Zeko. Gre za intenzivni program vodenih treningov, s katerim preoblikujemo svoje telo, in to v manj kot 30 minutah na dan.Z vadbo po omenjenem programu pospešimo metabolizem v najkrajšem možnem času, izboljšamo mišični tonus, učvrstimo in oblikujemo telo. Program je pripravila Tadeja, osebna fitnes trenerka in mednarodno priznana inštruktorica skupinskih vadb. Pravi, da je ponosna, ko vidi napredek pri svojih varovancih, poudarja, da je najpomembnejša pravilna in varna vadba, le taka prinaša rezultate. Ker verjame, da je osnova gibanja prav trening z lastno težo, program kardio fit redno izvaja tudi sama. Opozarja pa, da vadba prinaša stranske učinke: boljše počutje, samozavest in fit postavo. Le kdo bi se jih branil, zlasti pred poletjem, ko bodo oblačila krajša in bomo skočili tudi v kopalke!Zatorej, ne omahujte, vzemite pisalo, izpolnite priloženi kupon in ga pošljite na naš naslov Delo d. o. o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, sodelujete pa lahko tudi prek promo.delo.si/150nagrad. Držite pesti, in sreča bo vaši strani.