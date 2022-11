Obdarili najstarejša občana (FOTO)

Pisana paleta zlato rumenih barv daje jeseni še poseben čar in haloški hribi z dolinami so tačas zagotovo najlepši. Življenje je enako življenju rastline. Od pomladne rasti do poletja, ko oba, človek in rastlina, dosežeta višek svoje moči.

Meh je raztegnil Anže Hren.

Pred kratkim je bilo tradicionalno srečanje starejših občanov, ki ga pripravlja občina Podlehnik v sodelovanju z župnijo Sv. Trojice v Halozah in župnijsko Karitas. Dan so začeli z mašo, ki jo je daroval pater Jože Petek, zapel je domači mešani cerkveni zbor ob spremljavi orgel. Nato so druženje nadaljevali v kulturno-turističnem centru v Podlehniku.

Dogodek so popestrili tudi najmlajši.

Zbrane so nagovorili župan Sebastian Toplak, predsednica društva upokojencev Martina Voda Horvat in pater Petek. Nato so jih postregli s kosilom iz restavracije Ob ribniku. V kulturnem programu so nastopili učenci in tako medgeneracijsko povezali srečanje, Jablovški ljudski pevci in pevke ljudskih pesmi društva Trstenke ter frajtonar Anže Hren. Podelili so simbolična darila najstarejšima prisotnima občanoma, Tončki Vidovič, ki je v 92. letu, in Vinku Hudinčecu, ki bo dopolnil 89 let.

Vse je lažje s prijatelji

V podlehniški občini delujejo društva in dobrodelne organizacije, prostovoljci, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč osamljenim, ljudem v stiski in ostarelim. Zanje skrbijo člani Rdečega križa in župnijske Karitas, na lepe izlete in druženja pa jih vabi društvo upokojencev. Tretje življenjsko obdobje je čas, ko se lahko ukvarjaš s stvarmi, ki so bile v preteklosti postavljene na stranski tir.

Druženje so nadaljevali ob dobri hrani in kapljici.

Vsak dan naj bo zato poln dobre volje, v druženju s prijatelji, v vrtnarjenju, skrbi za hišne ljubljence in pomoč mladim družinam. Tudi takrat, ko se človek sooča z zdravstvenimi težavami, z neprijetnostmi vsakdanjega življenja, mora gledati na življenje kot na danost, ki je zelo pomembna. Vedno naj bodo pripravljeni na boj s tem, kar človeka obkroža, od bolezni, finančne krize, družinskih tragedij in mnogo drugega. Ob prijateljstvu je vse lažje. Imeti prijatelja, s katerim potuješ skozi leta tretjega življenjskega obdobja, je veliko več kot samo jutranja kava in klepet. Na koncu so si prijatelji zaželeli zdravja in še veliko takšnih lepih srečanj.

Zapele so ljudske pevke Trstenke.