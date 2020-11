Občine šolarje pozivajo k prijavi toplega obroka

Občine, ki so prevzele organizacijo kuhanja in razvoza kosil in malic, pozivajo učence, da se prijavijo za prevzem hrane. Medtem v opoziciji predlagajo, da se pravica do toplega kosila med poukom na daljavo zapiše v zakon o šolski prehrani.



Z zakonom želijo v Levici skupaj s SD in s sopodpisi LMŠ in SAB pravico do kosila v času izobraževanja na daljavo urediti na sistemski način oziroma z zakonom, da bo ta pravica zagotovljena neodvisno od trenutne oblasti. V Levici so veseli, da je pristojno ministrstvo upoštevalo njihovo pobudo, naj država tudi med poukom na daljavo zagotavlja tople obroke za učence iz revnejših družin. A so kritični do pogojevanja upravičenosti z dokazovanjem višine dohodkov, kot je v zadnji okrožnici predlagalo pristojno ministrstvo, so zapisali v sporočilu za javnost.



Prepričani so, da je treba vsem učencem, ki to potrebujejo, nemudoma zagotoviti vsakodnevni topli obrok in na ta način olajšati družinske stiske. Zato predlagajo dopolnitev zakona o šolski prehrani, ki naj ga po skrajšanem postopku obravnava državni zbor (DZ). Po okrožnici za vse šolarje, ki se izobražujejo na daljavo, organizacijo toplih obrokov prevzamejo lokalne skupnosti, ki za pripravo hrane izberejo šolo ali več šol. Brezplačni topli obrok pripada šolarjem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evra. Tovrstni obrok pripada tudi učencem in dijakom iz rejniških družin.



Da se šole pravočasno organizirajo, nekatere občine že pozivajo k prijavi na brezplačen topli obrok. V novomeški občini se poleg učencev s stalnim prebivališčem v Novem mestu lahko prijavijo tudi tisti z začasnim. Učenci bodo od torka topel obrok osebno prevzeli na eni od osnovnih šol v mestu, s katero se bo občina dogovorila za pripravo obroka.



Tudi velenjska občina bo od torka zagotavljala tople obroke za učence s prebivališčem v občini. Šolarje pozivajo, da se prek e-asistenta prijavijo za prevzem obroka. Ocenjujejo, da je na območju občine 700 takšnih upravičencev. V ponedeljek bodo sprejeli končno odločitev o lokacijah prevzema toplih obrokov. Če bo odziv majhen, bodo vzpostavili dežurne kuhinje, ki bodo pokrile potrebe za več šol.



Občina Horjul pa starše učencev s stalnim prebivališčem v občini poziva, naj se na topli obrok prijavijo čim prej na OŠ Horjul prek elektronske pošte.



Nekatere občine ocenjujejo, da je takšna organizacija in prevzem obrokov v šoli, ki hrano pripravlja, povsem nemogoča. Zato so ponovno predlagale, da se otrokom omogoči, da pridejo v šole, tam pojedo kosilo ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov. S tem se strinjajo tudi osnovnošolski ravnatelji, ki opozarjajo, da vsi tisti učenci, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane, morajo priti v šolo po hrano. S tem pa se veča nevarnost okužbe med njimi, ker se bodo družili, poleg tega se jim lahko hrana na poti domov prelije in podobno. Skratka, prepričani so, da je s tem več nevarnosti za okužbo, kot če bi hrano pojedli v šoli.



Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odgovarjajo, da razumejo, da imajo nekatere občine pri tem zaradi svoje velikosti, števila šol ali drugih specifik težave, vendar menijo, da jih bodo skupaj rešili, saj usklajevanja s posamezni občinami že potekajo. Poudarjajo, da zaradi trenutnih epidemioloških razmer za vzgojno-izobraževalne zavode velja začasna prepoved zbiranja ljudi (z izjemo zaposlenih), ki je določena z odlokom vlade, zato učenci in dijaki obrokov ne morejo uživati v šoli.



»Ta pobuda je zgolj nadgradnja spomladanskih aktivnosti, prišla pa je v večji meri ravno od lokalnih skupnosti. Ministrstvo bo za ta namen zagotovilo sredstva za obrok, embalažo in dostavo,« so še dodali na ministrstvu.