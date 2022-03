Občinarji ženske obdarili s tulipani

V Krajevni skupnosti Bakovci, ki spada v Mestno občino Murska Sobota, so se odločili, da tudi letošnji dan žena izpeljejo kot lani. Žene, matere in dekleta so povabili, naj se jim pridružijo na določenih postajališčih po vasi. Možje so se zapeljali na z zelenjem okrašeni traktorski prikolici, na kateri so imeli naložena darila. Vsaka mama, žena in dekle je ob dnevu žena prejela simbolično darilo in tulipan.

Pozornost jih je razveselila. FOTOGRAFIJI: KS BAKOVCI

Cvetje je letos podeljeval Zoran Hoblaj, podžupan Mestne občine Murska Sobota, ki je ob tej priložnosti pohvalil delo članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci, saj je šlo za prijeten dogodek, ko so ženam, materam in dekletom ob njihovem prazniku prišli čestitat kar pred prag domačih hiš. Poleg članov sveta krajevne skupnosti je v projektu sodelovalo še Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src.