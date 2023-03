Da so nekatere odločitve dolgoročno lahko sila boleče, so na seji občinskega sveta občine Brezovica izvedeli tamkajšnji izbranci na zadnjih lokalnih volitvah. Obravnavali so namreč predlog sodne poravnave. »Občina bo v zameno za plačilo 1,162.068,49 evra + DDV in 1020 evrov postala lastnica dveh dvojčkov s pripadajočim zemljiščem in poti,« sta sporočila župan Metod Ropret in odvetnik Janez Tekavc. Tisto, kar je zapisano v nadaljevanju gradiva, pa šele vzbuja začudenje – oba dvojčka sta namreč črni gradnji, saj je bilo gradbeno dovoljenje osem let po izdaji razveljavljeno! La...