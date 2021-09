Po Sloveniji močna neurja: padajo drevesa, meteorne vode zalile hiše

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Zvečer in v prvem delu noči se bodo padavine od severa razširile nad večji del Slovenije, vmes bo tudi kakšna nevihta, so napovedali vremenoslovci. In niso se zmotili. Marsikje po Sloveniji se bliska, ponekod so bili tudi deležni izdatnih padavin. O težavah poročajo z raznih koncev Slovenije.Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da se je ob 17.54 v Celju na železniško progo Celje - Žalec podrlo drevo. Vzdrževalci Slovenskih železnic bodo drevo odstranili. Kakšne pol ure kasneje se je razbesnelo močno neurje z dežjem in vetrom v občini Laško. Poročajo o podrtih drevesih, ki so padala na ceste, poplavilo je hišo, poškodovana pa je celo lokalna cesta. Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Laško.O močnem neurju poročajo tudi iz občin Cankova (strela udarila v drevo), Beltinci (gasilci iz več objektov prečrpavajo meteorno vodo), Lendava (gasilci prečrpavajo vodo), Ljutomer (prečrpavanje meteorne vode), Murska Sobota (odstranjevanje vode iz več stanovanjskih objektov), Puconci in Rogašovci. V naselju Odranci je bilo v neurju močno poškodovano ostrešje stanovanjske hiše. Na pomoč so priskočili gasilci, obveščena je bila tudi civilna zaščita občine Odranci.Močne padavine pa so jo zagodle tudi gasilcem. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je poplavilo prostore gasilskega doma PGD Ostrožno v Celju.