Občina in Termit končala ekološki spor: župan je lahko zadovoljen iz več razlogov

Občina Moravče in družba Termit, ki v zadnjih letih nista imeli ravno zglednih odnosov, sta pred kratkim podpisali protokol (sporazum) o sodelovanju. Z njegovo vsebino v 21 točkah nameravata seznaniti pristojno ministrstvo in predstaviti skupna izhodišča za rešitev nastalega položaja tudi glede koncesije. Dosedanji svetovalec moravške občine za ekologijo Anton Komat v tej nenačelni družbi ne želi več sodelovati.

Protokol sta podpisala prva nadzornica Termita in župan.

Spomnimo. Tamkajšnji prebivalci že dlje opozarjajo na onesnaženost Moravške doline. Odnosi med občino in družbo Termit so se tako zaostrili, da je župan Milan Balažic septembra 2020 takratnega predsednika vlade Janeza Janšo celo pozval, naj okoljskega ministra Andreja Vizjaka zamenja, saj da ni naredil nič za odpravo ekoloških problemov v Moravški dolini.

Milan Balažic, župan občine Moravče FOTO: Bojan Rajšek

V Termitu so bili doslej pretreseni in šokirani, kako jih je Balažic »lahkotno in popolnoma brez vsakršnih argumentov« obtoževal za veliko število rakavih obolenj v Moravčah. V Termitu so ves čas poudarjali, da Balažic širi laži, saj da nikoli niso zakopavali strupenih in nevarnih odpadkov. Zoper njega so doslej sprožili dobra dva ducata kazenskih ovadb.

Odpadki ostajajo zakopani

Župan Balažic je povedal, da je v protokolu zapisana vrsta zavez, ki jih mora podjetje Termit izpolniti. Sredi tedna je že sklicana prva seja koordinacijskega odbora. »Odslej se bomo lepo z roko v roki dogovarjali, vse za dobrobit naših občanov,« pravi Balažic. Občina pričakuje sanacijo okolja skladno z ekološkimi standardi in med drugim skupno gradnjo sončnih elektrarn, ki jih podpira tudi aktualna vlada.

Na naše vprašanje, kaj se bo zdaj zgodilo z odpadki, ali ostajajo ali jih bo treba odpeljati, je sogovornik odgovoril, da občina nikoli ni živela v iluziji, da jih bodo odpeljali, ker da ni vlade, ki bi si naložila strošek odvoza na milijone ton odpadkov. »Mi smo se sprijaznili s tem, da ostanejo zakopani. Potrebna pa sta kakovostna sanacija in stalen monitoring.«

Termitova jama v neposredni bližini Moravč FOTO: Bojan Rajšek

V protokolu, ki sta ga podpisala predsednica nadzornega sveta družbe Termit Martina Kovač in Balažic, je med drugim zapisano, da za krepitev zaupanja in partnerskega sodelovanja družba Termit še naprej zagotavlja sponzorska sredstva, ki jih dopušča poslovanje družbe. Obe podpisnici sta se tudi zavezali umakniti zahtevke v vseh sodnih postopkih. Balažic je priznal, da je bilo zoper njega vloženih najmanj 25 kazenskih ovadb, občina pa je zoper Termit vložila dve.

Podpisani sporazum ga je neprijetno presenetil

Antona Komata, ekološkega ombudsmana in dosedanjega svetovalca za ekologijo v moravški občini, je podpisani sporazum neprijetno presenetil. Pravi, da ga je pred leti za pomoč zaskrbljenim prebivalcem Moravške doline povabil predsednik civilne iniciative Jurij Kočar, zdajšnji podžupan.

Takratno okoljsko ministrstvo je leta 2017 razpisalo ustno obravnavo v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za predelavo odpadkov v Termitu. Iz zapisnika je razvidna vrsta nepravilnosti družbe Termit. Na tem sestanku je kot uradni predstavnik mednarodne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green predlagal preiskavo toksičnosti sedimentov potoka Drtijščica. In to se je tudi zgodilo.

Anton Komat, okoljevarstvenik FOTO: Marko Feist

Županu Balažicu je nato leta 2020 predal poročilo. Pravi, da je detekcija z najsodobnejšo metodo elementarne fizike potrdila prejšnje analize, ki so vse po vrsti dokazovale prisotnost formaldehidov, fenolov in težkih kovin: arzena, svinca, kadmija, bakra, selena in kobalta v sanacijskem materialu in površinskih ter izcednih vodah z območja rudarske dejavnosti družbe Termit v Drtiji.

Komat pravi, da ga vsebina protokola preseneča, zato v taki neetični navezi ne želi več sodelovati. »Akterji po vsaki vojni podpišejo mirovni sporazum, kot vedno pa kratko potegne ljudstvo. Tokrat so to prebivalci Moravške doline,« je sklenil Komat.