Občina Brezovica svari: »Na območju Rakitne prišlo do bližnjega srečanja z medvedom«

»Na območju Rakitne je prišlo do bližnjega srečanja z medvedom, zato prebivalce in pohodnike na tem območju do nadaljnjega prosimo za previdnost. Ob srečanju obvestite center za obveščanje na telefon 112 in lovsko družino,« so sporočili iz občine Brezovica.

V izogib nesrečam je na območju, kjer je povečana možnost srečanja z medvedom, zlasti, ko so pri iskanju hrane pogosto prisotne medvedke z mladiči, treba biti izjemno previden, pse imeti na povodcih ter z glasom in hrupom opozarjati na svojo prisotnost.

V času povečane spomladanske aktivnosti medvedov pa se je najbolje v jutranjem in večernem času izogibati gibanju v gozdu, so še dodali.