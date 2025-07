Obarvan v črno? Levica nori: Sprejem resolucije sta zrežirali Romana Tomc in SDS, ostro tudi Pirc Musarjeva

Slovenski evropski poslanci ob današnji potrditvi resolucije v povojnih pobojih v Sloveniji ostajajo na nasprotnih bregovih. Medtem ko so evropski poslanci iz vrst EPP izrazili zadovoljstvo nad sprejetjem, so evroposlanci iz levosredinskih skupin S&D, Renew in Zeleni sprejetje resolucije odločno obsodili.

Levica: Resolucije ne mislimo upoštevati Današnje glasovanje Evropskega parlamenta o Sloveniji, komunizmu in koncu druge svetovne vojne je sramota, ki dokazuje, kako globoko desno je zdrsnila evropska politika. Danes izglasovana resolucija predstavlja nevedno vmešavanje v slovenski kolektivni spomin ter zlorabo polpretekle zgodovine za politično obračunavanje, kar najostreje obsojamo. Sprejem resolucije sta zrežirali Romana Tomc in SDS ter v praksi pokazali, da je Evropski parlament obarvan na črno. V Bruslju in Strasbourgu sedaj zadostujejo glasovi konservativcev ob pomoči skupinic skrajnih desničarjev in nacionalistov, da se lahko sprejema ideološko sporne in razdvajajoče resolucije kljub splošnemu nasprotovanju levih, zelenih in liberalnih političnih skupin. Današnje glasovanje še enkrat znova dokazuje, kako Slovenija postaja otok levo usmerjene politike v morju pohoda desnice na oblast širom Evrope. Desnice, ki razpihuje spore med ljudmi, namesto da bi se ukvarjala s tem, kako ljudje živijo. Resolucije Evropskega parlamenta zato ne mislimo upoštevati. Vsem umrlim v drugi svetovni vojni na vseh straneh spopadov priznavamo pravico do dostojnega pokopa. Nasprotovali pa bomo vsakemu poskusu zgodovinskega revizionizma, izenačevanja komunizma z nacizmom ter zlorabe zgodovinskih travm za današnje politično obračunavanje. Ne potrebujemo evropskih institucij, da se vpletajo v slovenski odnos do lastne zgodovine.

»Danes občutim zadoščenje. Glasovali smo o resnici in dostojanstvu. Ne samo za žrtve komunizma v Sloveniji, ampak tudi širše. Nobena družina, noben narod ne bi smel čakati desetletja, da pokoplje svoje ljubljene,« je po glasovanju za STA sporočila evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS), ki je bila tudi pobudnica resolucije.

Evropski parlament je danes s 357 glasovi za, 266 proti in 16 vzdržanimi potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Besedilo med drugim poudarja pomen ohranjanja spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi, pri čemer izpostavlja zločine »jugoslovanskega komunističnega režima« v Sloveniji po drugi svetovni vojni, vprašanje povojnih pobojev in množičnih grobišč.

Nevaren precedens?

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je današnje glasovanje obsodil in pozval k ukrepanju. »Gre namreč za nevaren precedens, ko bomo morda kmalu priča poplavi predlogov iz več držav članic, kako je treba rehabilitirati fašistične in nacionalistične režime, ker je percepcija o zmagoviti zavezniški sili, ki je porazila največje zlo prejšnjega stoletja, torej nacifašizem, zmotna in pretirana,« je poudaril v sporočilu za javnost.

Evropska poslanca Irena Joveva in Marjan Šarec (oba Renew/Svoboda) resoluciji odločno nasprotujeta. Poudarila sta, da povojnih pobojev ne opravičujeta, vendar menita, da stranka SDS, iz katere prihaja predlagateljica resolucije Tomc, ta dejanja zlorablja za lastne interese.

Predsednica republike: Kakršnokoli zmanjševanje pomena narodnoosvobodilnega boja nedopustno

Oglasila se je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar: »Kakršnokoli zmanjševanje pomena narodnoosvobodilnega boja oziroma poskusi zgodovinskega revizionizma tega dejanja so nedopustni in jih ostro obsojam. Narodnoosvobodilni boj je bil pogumen boj posameznic in posameznikov proti nacizmu in fašizmu, ki si zasluži globoko spoštovanje. Nedvoumno je, kdo je bil v tem obdobju na pravi strani zgodovine. Če se kdo ni strinjal s politiko medvojnega vodenja, je to legitimno. Za to, da zaradi tega stopiš na stran okupatorja, pa ni opravičila in tega zgodovinskega dejstva ne more spremeniti nihče. Večkrat, med drugim tudi v vseh govorih ob dnevu državnosti v tem mandatu, sem javno izpostavila, da so bili povojni poboji zločin ter slovensko javnost in predvsem politiko pozvala k dostojnemu pokopu žrtev teh pobojev. Na to temo sem organizirala tudi dva posveta, ki so se ga udeležili predstavniki parlamentarnih političnih strank, zgodovinske stroke, svojci žrtev, minister za obrambo in drugi predstavniki MORS, predstavnika Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč in nevladne organizacije. Svoje aktivnosti za zagotovitev trajne rešitve za dostojni pokop žrtev povojnih pobojev bom nadaljevala. Ob tem pa pričakujem, da bodo predstavniki določenih političnih strank več energije kot v politično preigravanje na ravni EU vložili v iskreno prizadevanje za zagotovitev pogojev za dostojni pokop žrtev povojnih pobojev.«