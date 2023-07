Pozor: Obali se približuje nevihtna celica, ki utegne povzročiti tramontano

Slovenski obali se iz italijanskega Vidma približuje nevihtna celica, ki utegne povzročiti tramontano, nevihtni piš, na območju slovenske Istre, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Medtem so posamezne nevihte že zajele nekatere dele države.

Sneg na Kredarici

Ohladitev po neurjih je v minulih dneh prinesla tudi snežinke v visokogorju. Kamera na Kredarici je namreč posnela kratkotrajno snežno ploho. Na najvišji meteorološki postaji je trenutno 1 stopinja Celzija, je Arso zapisal na Twitterju.

Meteorologi so sicer danes za celotno območje države izdali rumeno opozorilo. Popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, popoldne bo oslabela.

V četrtek bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli 5, ob morju 14, najvišje dnevne pa od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V petek bo sončno in še nekoliko topleje. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte.