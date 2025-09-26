Ob zrelem grozdju rešijo tudi kak problem (FOTO)

TRGATEV

Trgatev Kluba prijateljev metliške črnine v Spodnjih Gorenjcih. Vsak član je lahko pripeljal svojega poslovnega partnerja.

Klub prijateljev metliške črnine je tudi letošnjo jesen ostal zvest svoji tradiciji. Tokrat je trideseterico uglajenih in dobro znanih članov klubske tovarišije na trgatvi v Spodnjih Gorenjcih pri Semiču gostil vinogradnik Samuel Malnarič. Prijatelji s škarjami v rokah in predpasniki okoli pasu so najprej izprali grla z Malnaričevo žlahtno kapljico in se okrepčali z domačimi dobrotami. Nato so se razkropili med trse. 21 LET že deluje Klub prijateljev metliške črnine. »Letos smo bili brez mraza, suše in toče. Grozdje je odlično, sladkorja je okrog 110, kar pomeni, da bo vino doseglo 14 do 15 ...