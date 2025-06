Nevarna početja voznikov in potnikov na štajerki: »Norosti, ki jim ni videti konca«

Zavod Reševalni pas je opozoril na nevarna početja nekaterih voznikov in potnikov, ki so danes obstali na nekaj časa zaprti štajerski avtocesti. »Norosti, ki jim ni videti konca,« so zapisali v svoji objavi. Opaziti je bilo sprehajanje ljudi po odstavnem pasu, plezanje na ograjo, vožnjo s skirojem po odstavnem pasu, nekateri so obračali avtomobile in vozili v napačno smer.

Zavod Reševalni pas je na Facebooku objavil tudi nekaj fotografij s štajerske avtoceste, ki je bila med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zaradi nesreče približno uro in pol zaprta v obe smeri. »Ne le, da je razvidno, da reševalni pas ni ustvarjen, po cestišču se sprehajajo odrasli v spremstvu otrok, ki celo plezajo po ograji, čeprav je jasno, da so na začetku viadukta,« so zapisali.

Početje nekaterih je smrtno nevarno, so opozorili v zavodu. Poudarili so, da bi se to ob večji prisotnosti policije in doslednem sankcioniranju dogajalo redkeje, kot se. »In se dogaja! Ob vsakem malo trdovratnejšem zastoju,« so navedli.

Promet na štajerski avtocesti je sicer po odstranitvi posledic prometne nesreče stekel okoli 13.30.