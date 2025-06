Ob vznožju Kraškega roba

Zaledje Istre je skrivnostna reč. Vsepovsod grički, gozd, vinogradi in vasice, ki so si podobne kot jajce jajcu. Vse po vrsti z očitnim vplivom Beneške republike, katere del so bile dolga stoletja. Tu in tam pa je kakšna tudi nekoliko drugačna.

Na poti iz Ljubljane zavijemo z avtoceste na odcepu za Socerb, tik pred mogočnim črnokalskim viaduktom in mostom drugega tira. Spustimo se pod njima in zapeljemo v dolino Osapske reke. Zapeljemo se skozi vas Gabrovica in kar naenkrat ugledamo Osp. Vas leži na stiku med apnenčastim Kraškim robom in flišnato Istro. V pobočju nad vasjo sta bili nekdaj dve orjaški podzemeljski dvorani, del v tem delu tako pogostih kraških jam. Obseg teh dvoran je bil tako velik, da je nekoč v geološki zgodovini strop izgubil oporo in se zrušil v orjaškem podoru.

Po stropu so še vedno ostanki nekdanjih stalaktitov.

Pogled iz tabora

Že na začetku vasi prečkamo manjši most, pod katerim izpod podora teče v sušnih dobah sicer pogosto presahli potok. Ob levem toku vodotoka nas v pobočje popelje stezica. Na kamenju podora se je v stoletjih zaraslo cel kup grmovja in manjšega drevja. Tako ob vzponu lep čas ne vidimo značilnih rdečih prepadnih sten. Čeprav se je podor zgodil že pred tisočletji, je vsepovsod polno drobnega sipkega blata. Po približno petnajstih minutah vzpona, ko smo se dvignili za slabih sto višinskih metrov, se svet poravna. Na naše presenečenje se znajdemo pod previsnimi stenami. Že na prvi pogled je jasno, da smo pred tistim delom podzemeljske dvorane, ki se je izognil porušitvi. Po stropu so še vedno ostanki nekdanjih stalaktitov. Dno dvorane je praktično ravno. Ima obliko polkroga s premerom kakih štirideset metrov. Po vsej širini polkroga ga zapira nenavadna zgradba: ostanki obrambnega zidu, ki je v najboljših časih segal kakih pet metrov v višino.

Pogled proti Črnemu Kalu

Dolina Osapske reke je bila v zgodovini dostikrat na udaru. Bila je namreč obmejno območje med Beneško republiko in habsburškim cesarstvom. Državama, ki sta bili večino časa svojega obstoja v sporih in v številnih vojnah. Svoje so dodali še Turki, ki so med 14. in 16. stoletjem dostikrat prihajali v ta del Slovenije in brez razlike ropali prebivalce na eni in drugi strani meje, pa tudi Uskoki, ki naj bi sicer bili obrambna linija proti Turkom, a so dostikrat ropali tudi tiste, ki bi jih morali braniti. Turki so vas požgali 1478., leta 1615 pa Uskoki. Starodavna vas Osp, ki je bila naseljena že od časov neolitika, je bila tudi pod udarom neprestanih vojn med Benečani in Avstrijci, saj je meja potekala v neposredni bližini. Prebivalci doline so tako za svojo obrambo zgradili zid pod previsom in z njim ščitili sebe in svojo imovino pred vsiljivci z druge strani. V njegovo varstvo so spravili vse tisto, kar jim je največ pomenilo, predvsem družine in živino. Tako skriti na nedostopnem kraju so se varovali pred vsiljivci. V najbolj kritičnem trenutku so imeli še rezervno rešitev: branjeno območje se namreč nadaljuje v izvorno Osapsko jamo, ki je danes zavarovana z rešetko. V tej jami ob nalivih izvira Osapska reka in poplavi preddverje jame, preden se razlije po pobočju. Do kje sega voda, se lepo vidi po stenah jame.

Obzidje že stoletja ni več v uporabi.

Obzidje že stoletja ni več v uporabi in zob časa niti njemu ne prizanaša. Na nekaj mestih je prekinjeno, na drugih se je ohranilo v skoraj prvotni obliki. Vidno je nazobčano obzidje, odprtine v zidu, ki so bile nekdaj nastavki za lesen mostič na notranji strani zidu, in več strelnih lin.

Vsekakor se splača tudi sprehod po sami vasi. Ta je na pobočju z značilnimi hišami, grajenimi na terasah. Najlepši vtis daje cerkev svetega Tomaža s samostojnim zvonikom, ki poudarja silhueto vasi. Vas s kakimi 200 prebivalci je v celoti zgrajena iz kamna. To so hiše, krite s korci, z zanimivi portali in portoni ter kamnita okna, obdana s trtami. Nedvomno je vasica Osp pod mogočnim podorom in nad gričevjem obmorskega flišnatega sveta prava paša za oči in škoda bi jo bilo spregledati.