Danes vas čaka spektakel na nebu: po 800 letih bomo videli »božično zvezdo« (VIDEO)

Virtualno opazovanje konjunkcije Jupitra in Saturna

Na nebu bomo danes lahko opazovali izjemen astronomski pojav, ki se je nazadnje zgodil pred 400 leti. Gre za t. i. veliko konjunkcijo, ko bosta planeta Jupiter in Saturn na videz tako blizu, kot nista bila že od leta 1623. Pojav sovpada z zimskim solsticijem oziroma Sončevim obratom, ko je dan najkrajši, noč pa najdaljša, in pomeni začetek zime.Planeta bosta poravnana in bosta z Zemlje videti kot ena velika zvezda. Gre za pojav, ki mu pravijo tudi božična zvezda in se je zadnjič zgodil leta 1226.Jupiter in Saturn bosta nocoj le šest ločnih minut vsaksebi. Pojav bo viden tudi s prostim očesom, in sicer na jugozahodnem delu neba nizko nad obzorjem. V večernem mraku, nekje okoli 17. ure, bo najprej viden Jupiter, potem pa v njegovi neposredni bližini še Saturn.Če si pomagamo z običajnim daljnogledom, bomo po besedahiz Astronomskega društva Orion lahko videli še vse štiri Jupitrove lune, dve od teh bosta prav tako izjemno blizu skupaj. S teleskopom pa je mogoče občudovati poleg Saturnovega obroča še nekatere svetlejše Saturnove lune.https://twitter.com/MikroPolo/status/1340954160439513089Naslednjič bosta Jupiter in Saturn tako tesno skupaj šele čez 60 let. To je seveda vse le navidezno, saj sta planeta fizično kar 720 milijonov kilometrov narazen.Po 16. uri se lahko pridružite virtualnemu dnevu odprtih vrat Astronomskega observatorija Golovec, prijavite se lahko na njihovi spletni strani. Program, ki bo potekal na daljavo, je sestavljen iz več krajših prispevkov, med njimi bo tudi ogled observatorija ter prikaz praktične delavnice opazovanja s teleskopom.