Ob teh prizorih je marsikdo ostal brez besed: odrinil policistko, zanj se ni dobro končalo (VIDEO)

V Celju se te dni odvija 57. mednarodni podjetniški sejem Mos, na katerem se je nedelje predstavilo 650 razstavljalcev iz 20 držav.

Med številnimi razstavljalci je bila okrepljena udeležba slovenskih podjetij, ki ponujajo rešitve na področju zelene transformacije in digitalizacije. Obiskovalcem sejma pa so se predstavili tudi predstavniki Slovenske policije, ki so pokazali njihovo delo ter še kako popestrili dogajanje.

Kako obvladati nasilneža?

Policisti Nina, Vedran in Iztok so pokazali čisto realno situacijo, in sicer, kako obvladajo moškega, ki je žaljiv in celo nasilen. V tem scenariju je začel vpiti na policista, nato pa je na neki točki policistko celo odrinil. A njen kolega je nemudoma ukrepal in obvladal »nasilneža«.

Dogajanje si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):