Ob teh prizorih iz slovenske vasice boste ostali brez besed: Katarina ves teden odrezana od sveta (FOTO)

Ta teden je večji del Slovenije pobelil sneg. Po nekaterih krajih ga je v zgolj 24 urah zapadlo tudi več kot pol metra. Čeprav ima večina prebivalstva občutek, da snega skorajda ni več, pa po hribovitih predelih ni tako. Snežne razmere v občini Trbovlje so opisali tamkajšnji gasilci. Ti so objavili tudi fotografije, ki so nastale na območju Dobovca in Ključevice, kjer se še vedno prebijajo do malce bolj oddaljenih zaselkov.

Trboveljski gasilci so bili tudi v sredo ves dan na terenu. Skupaj s kolegi iz PGD Dobovec so na cesti proti Zgornji Ključevici izvajali odstranjevanje podrtih dreves in tako omogočali delo zimski službi Komunale Trbovlje, ki se že več dni trudi zagotoviti prevoznost do oddaljenih zaselkov, ki so bili od začetka sneženja pa do danes še vedno odrezani od sveta. Druga ekipa je izvajala odstranjevanje podrtih dreves na cesti proti Kumu in prav tako omogočala delo zimski službi.

Delo je nevarno, ena ženica ves teden odrezana od sveta

Po krajšem premoru so gasilske ekipe na terenu tudi danes, saj je ostalo še kar nekaj metrov neprevoznih cest, ki pa bodo predvidoma danes počiščene.

Gasilci ob tem poudarjajo, da delo poteka v zelo nevarnem okolju. Na delu so tudi delavci Elektra Ljubljana, ki bodo zaselkom, ki so brez elektrike, zagotovili električno energijo iz večjega mobilnega agregata. »Še posebno je bila našega prihoda vesela gospa Katarina, ki je bila od sveta odrezana vse od ponedeljka!« so zapisali gasilci.