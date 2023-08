Ob teh posnetkih in besedah policistov se vam bo naježila koža (VIDEO)

Poplave pred več kot tednom dni so močno prizadele tudi občino Medvode. V minulih dneh smo imeli priložnost videti kar nekaj apokaliptičnih fotografij in posnetkov, ki so nastali v ujmi, a tega zagotovo še niste videli. Medvoški policisti so razkrili, kako so s človeško verigo reševali življenja. V sporočilu za javnost pa so se zahvalili občanom. »V teh dneh policisti prejemamo številne zahvale ljudi, ki smo jim med poplavami pomagali. Vendar pa se moramo zahvaliti tudi mi: brez vas nam marsikdaj ne bi uspelo!«

Njihovo sporočilo, ki so ga poslali, objavljamo spodaj.

Tistega dne, ko je reka prestopila bregove in so Medvode spominjale na prizore iz apokaliptičnih filmov, smo znova spoznali, kako nepogrešljiv partner pri policijskem poslanstvu ste občanke in občani. Ko je bila voda že preko kolen in je njen tok pridobival na hitrosti, je prišla informacija, da se v poplavljenem trgovskem centru v Medvodah še vedno nahajajo ljudje. Ker je bila hoja po visoki vodi že skoraj nemogoča, je bilo treba improvizirati, predvsem pa hitro ukrepati.

Vsi, ki smo se takrat nahajali v bližini, policisti in občani, smo brez velikih besed in posebne koordinacije nagonsko stopili skupaj. V hladno in deročo vodo so zakorakali številni, brez razmišljanja so nam ponudili pomoč. Podali smo si roke, se trdno držali in s »človeško verigo« dosegli tiste, ki so bili potrebni pomoči. Enega po enega smo rešili na obrežje in si oddahnili, ko smo jih spravili na varno. Ni bilo časa za počitek, žal niti za zahvalo, policisti smo hiteli pregledovati okolico in iskati tiste, ki bi jih bilo morda še potrebno rešiti.

Zato se želimo zdaj, ko so se razmere umirile, z vodo pa so odtekli tudi naši največji strahovi, iskreno zahvaliti občanom Medvod, s katerimi smo skupaj reševali naše sokrajane in jim pomagali na varno. Ni bilo pomembno, kdo nosi uniformo, in kdo ne. Vse nas je povezalo spoznanje, da je medsebojna podpora v kriznih trenutkih nujna in da smo močnejši, ko stojimo združeni. Naše sodelovanje je bilo brez vsakršnih priprav povsem spontano, a neverjetno usklajeno, saj so nas instinktivno povezali solidarnost, pogum, srčnost in želja pomagati. Skupaj smo uspeli rešiti številna življenja.

Policisti se zahvaljujemo tudi prebivalkam in prebivalcem po vsej Sloveniji, ki ste nam v teh dneh izkazali in nam še danes izkazujete zaupanje in podporo, pa tudi pomagate tam, kjer je potrebno. Hvala vsem, ki ste ob kriznih trenutkih stopili ob bok policistom. V čast si štejemo, da smo del takšne skupnosti!