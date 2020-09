Ob taktih harmonike bosi na Šentvid

BORIS KOVAčIč Organizator je Nuši Derenda pred startom namazal podplate. FOTO: Boris Kovačič

BORIS KOVAčIč Robert Bračun, Frenk Derenda, Vid Novak in Lojze Ogorevc FOTO: Mojca Marot

BORIS KOVAčIč Raztegnil je meh. FOTO: Boris Kovačič

BORIS KOVAčIč Bosa hoja je naravna refleksna masaža stopal. FOTO: Boris Kovačič

4.

je potekal pohod.

Posavčan, sicer ljudem poznan kot promotor zdravega življenja in harmonikar, je letos, kljub omejitvam zaradi koronavirusa, že četrtič zapored organiziral pohod bosonogih na Šentvid oziroma Sv. Vid nad Čatežem.»Pohod je maksimalno uspel. Še več, postal je kar dvodneven, to pa zato, ker so ga nekateri želeli že v soboto, spet drugim je bolj ustrezala nedelja. Zame to ni bila nobena težava, saj grem vsak dan na Sv. Vid, včasih celo večkrat, zato sem se prilagodil. Dejansko pa so se vsi udeleženci na ta način še bolj razporedili, tako da ni bilo nobenih težav z neupoštevanjem navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsi so spoštovali medsebojno distanco in hodili v več manjših skupinah. Družinski člani, denimo, so se držali bolj skupaj, prav vsi pa so prišli do vrha in se med potjo na energijskih točkah dodobra napolnili z energijo, nato smo se skupaj, ob taktih moje harmonike, spet vrnili nazaj v dolino,« je misli strnil organizatorki je vsem pohodnikom pred pohodom, ki je zagotovo edinstven v Sloveniji, že zaradi energijskih točk na poti, tudi namazal stopala.»To je obvezen ritual, za boljšo prekrvitev in manjšo občutljivost. Sicer pa je bila pot čista, vsakemu sem na začetku tudi pokazal, kako se pravilno hodi, saj obstaja posebna tehnika bosonoge hoje,« pravi Ogorevc. In doda, da je bil najmlajši udeleženec pohoda star dve leti, najstarejša pohodnica pa je imela 80 let: »Po pohodu sta vse čakali voda in krtača, da so si lahko umili stopala. In to je bila pika na i.«Tri ure, kolikor je trajal pohod do vrha, kjer je tudi cerkvica Sv. Vida, so vsem hitro minile. In zakaj je bosonoga hoja dobra? Ogorevc poudari: »Šele takrat, ko smo bosi, naše stopalo zadiha. To je naravna refleksna masaža stopal.«Pohod še zdaleč ni bil dolgočasen, tudi zato ne, ker Lojze med pohodom do vrha in tudi nazaj vedno skrbi tako za športni kot glasbeni program. Skupaj z, prav tako muzikantom, sta ustvarila celo posebno bosonogo vižo, ki jo bosta jeseni predstavila tudi na Planet TV v oddaji Pri Črnem Petru. »Ponosen sem, ker me jepoklical in povabil v oddajo,« pravi Lojze, prepričan, da en tak bosonogi pohod ljudem bolje dene kot celotna farmacija, ki jo premore svet. Ne nazadnje pa to dokazujejo tudi zadovoljni pohodniki, ki jih je navdušil že prvo leto, zdaj pa se ga redno udeležujejo. In tudi letos so prišli z vseh koncev Slovenije, vse od Bele krajine do Štajerske. Med njimi so bila tudi znana imena. Domačinkaje že bila ena tistih, ki je držala besedo, ko je že na drugem pohodu dejala, da zagotovo ni bil njen zadnji. Prvič pa se ga je udeležil aktualni predsednik državnega zbora, prav tako domačin, ki mu je družbo delala hčerkica. Na družabnem omrežju se je sam zahvalil za čudovito izkušnjo. Pohoda se udeležujejo tudi zdravniki, pa medicinske sestre in športniki, skratka pisana druščina, in nikomur ni žal, da je prišel. Prej obratno, vsi si želijo bosonogi pohod čim prej ponoviti.