Ob tabornem ognju pekli ribe, obiskovalci so se do sitega najedli

Številni radgonski ribiči, njihovi družinski člani, simpatizerji Ribiške družine Radgona in tudi drugi gostje s širšega območja ob reki Muri so veliki petek preživeli ob tabornem ognju in slastnih pečenih ribah. Že leta 2000 so namreč tamkajšnji ribiči pripravili spomladansko čistilno akcijo ob svojem ribniku in ribiški hiši v Lisjakovi strugi. Da je dogodek na veliki petek, ko je po krščanski tradiciji namesto mesa na mizi riba, kajpada ni naključje. Postni dan so tako izkoristili za druženje in slastne pečene ribe, tudi nazdravili so.

Prizadevni radgonski ribiči, ki z različnimi ter pogostimi prireditvami bistveno popestrijo družabno življenje v Gornji Radgoni in okolici, se niso izneverili tradiciji.

Gostje so pohrustali kar 330 lepo zapečenih postrvi, za prilogo pa so jim postregli krompirjevo solato. Nekoliko jim jo je zagodlo le vreme, saj prav toplo ni bilo. Kljub temu se je zbralo kar lepo število obiskovalcev.

V Lisjakovi strugi bo vse do prvega maja, ko je predvideno veliko kresovanje, zaradi različnih dogodkov precej pestro. Tako lokacija predvsem zaradi ribičev postaja ena osrednjih radgonskih turističnih destinacij.