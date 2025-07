Ob stoletnici PGD Zagradec: za rabljeno brizgalno odšteli 66.000 kron (FOTO)

Stoletnico delovanja so zagraški gasilci proslavili s slovesnostjo in veliko parado, na kateri so poleg domačih gasilcev sodelovali člani Gasilske zveze Ivančna Gorica ter iz trebanjske in žužemberške občine.

Pod taktom godbenikov je ešalon z več kot 160 gasilci, praporščaki in 12 vozili, med njimi je bila tudi gasilska konjska vprega s prvo ročno brizgalno iz leta 1875, pod vodstvom domačega poveljnika Urbana Mavra in strokovnim komentiranjem Marjana Urbasa krenila po cesti mimo gasilskega doma do osrednjega prizorišča na travniku med župniščem, kulturnim domom in zagraško šolo.

Gasilci v zadnjem desetletju nenehno posodabljajo vozni park. Vozilo MAN GVC 16/25 sta leta 2014 blagoslovila župnik Boris Žerovnik in dr. Jože Plut. FOTO: Slavko Mirtič

Jože Jarc, Ciril Plut in Marko Mohorčič so iz častnega mesta v garaži sodobnega gasilskega doma na parado pripeljali prvo ročno brizgalno, izdelano leta 1875, ki so jo leta 1925 kupili od gasilcev iz Višnje Gore. FOTO: Slavko Mirtič

Slovesnosti so se udeležili številni gostje, med drugim Jože Andoljšek, član poveljstva GZS in regijski poveljnik Ljubljana II, Jure Strmole, predsednik GZ Ivančna Gorica, Slavko Zaletelj iz GZ Ivančna Gorica, Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica, Jože Kozinc, poveljnik Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, dr. Janez Gril, novomeški prošt, in Petra Perko, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zagradec.

Podelili odlikovanja

Ob jubileju so se govorniki z velikim ponosom sprehodili po prehojeni poti in počastili spomin na vse tiste gasilce, ki so ustanovili društvo. »Sto let, to ni zgolj številka, to je stoletna pripoved o ljudeh, ki so nesebično stopali v neznano, ne zaradi slave, temveč, da pomagajo,« je v nagovoru dejal prvi mož zagraških gasilcev Boštjan Ižanec in dodal zahvalo vsem gasilcem, ki so »z istim srcem imeli isti cilj varovati življenje, imetje in skupnost«.

Nagrajeni prejemniki visokih priznanj GZS s podeljevalci FOTO: Slavko Mirtič

Ob odprtju novega doma leta 2000 FOTO: Arhiv društva

Na gasilsko društvo z 295 člani, eno od sedemnajstih gasilskih društev v Občini Ivančna Gorica, je ponosen tudi župan Strnad, sam gasilec že 40 let, ki je na račun zagraških gasilcev izrekel kup pohval ter predsedniku Ižancu predal spominski kovanec Prijetno domače. Na slovesnosti sta Andoljšek in Zaletelj podelila več odlikovanj GZ Slovenije; prejeli so jih Peter Košak, gasilsko odlikovanje III. stopnje, Stanka Košak, gasilsko odlikovanje II. stopnje, Stanislav Kralj, gasilsko odlikovanje I. stopnje, Tomaž Hočevar, gasilska plamenica II. stopnje, Alojz Ferlin, gasilska plamenica II. stopnje, ter Alojz Zaletelj, Silvo Perko in Zvone Žnidaršič, ki so prejeli odlikovanje za posebne zasluge. V ganljivem nagovoru se je dolgoletni predsednik Perko v imenu nagrajencev zahvalil vsem, ki so pomagali v preteklosti, predvsem med izgradnjo novega gasilskega doma.

»Še posebej se zahvaljujem zagraški Mariji Brezmadežni, ki nas je med gradnjo obvarovala, da ni bilo nobenih poškodb in najhujšega,« je poudaril Perko. Žal je bilo mnogo zgodovinskih dokumentov med zasedbo doma italijanske vojske uničenih in izgubljenih, iz župnijske kronike pa je razvidno, da je bilo avgusta 1925 v zagraški fari ustanovljeno gasilsko društvo. Brizgalno so gasilci kupili rabljeno za 66.000 kron od višnjegorskih gasilcev, poplačana pa je bila deloma iz nabirke po fari, deloma pa iz gasilske vrtne veselice, ki so jo organizirali 6. septembra.

Ob visokem jubileju je GZS podelila odlikovanje za posebne zasluge, ki sta ga ob praporščaku Jožetu Črnivcu prejela predsednik Boštjan Ižanec in poveljnik Urban Maver. FOTO: Slavko Mirtič

Predsednik Boštjan Ižanec (prvi z leve) je ponosen na može, ki so postavili temelje društva. FOTO: Slavko Mirtič

Že leta 1928 so se začele priprave za nakup zemljišča in izgradnjo gasilskega doma. Stavba je bila leta 1931 pod streho, dokončana pa 1933. Vse do vojne je bil dom središče kulture z odrom za gledališke predstave, delovala sta pevski in tamburaški zbor, pa tudi veselice, ki so bile glavni vir dohodka.

Številne pridobitve

Že leta 1934 so predali namenu prvo motorno brizgalno. Povojni čas je prinesel nove pridobitve. Leta 1964 so nabavili novo motorno brizgalno Sora in razvili nov prapor. Prvi avtomobil IMV kombi je v garažo zapeljal leta 1970, prva avtocisterna Tam 1996. in 2014. vozilo MAN GVC 16/25 4 x 4, ki je nadomestilo staro avtocisterno. Novo gasilsko avtocisterno sta blagoslovila župnik Boris Žerovnik in takratni vojaški vikar msgr. dr. Jože Plut. Investicijskega zagona jim tudi v zadnjem desetletju ni zmanjkalo, saj so nabavili leta 2016 vozilo za prevoz moštva GVM, leta 2003 nov kombi VW transporter in 2019. gasilski reševalni čoln. Med najpomembnejše pridobitve vsekakor spada izgradnja sodobnega doma, ki so ga leta 2000 postavili na mestu prvotnega.

Slovesnost je začel mešani pevski zbor s himno. FOTO: Slavko Mirtič

Zagraški gasilci so se ob jubileju zahvalili tudi številnim posameznikom, društvom, organizacijam in podpornikom. Ob slavnostnem delu prireditve so se v bogatem kulturnem programu predstavili pevka Ema Ferlin, harmonikarji David, Marko in Matic, mešani in moški pevski zbor ter Godba Krka - Zagradec pod vodstvom Roberta Kohka. Tako so zagraški gasilci s spoštovanjem in neizmerno ljubeznijo do gasilstva obrnili nov list, z novimi izzivi v drugo stoletje delovanja.