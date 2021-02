Ob smrti poslanca v DZ odprli žalno knjigo, Bratuškova z ganljivim sporočilom (FOTO)

Ob smrti poslanca SABso v državnem zboru (DZ) danes odprli žalno knjigo. Vanjo so se kot prvi vpisali predsednik DZpredsednik republikein predsednica SAB. Žalna seja DZ ob smrti poslanca bo v sredo ob 12. uri.Kot so sporočili iz DZ, bo vpis v žalno knjigo ob smrti Kramarja mogoč danes do 16. ure, nato pa še v torek in sredo od 10. do 16. ure.Kramar, ki je bil v zadnjem času bolniško odsoten zaradi dolgotrajne bolezni, je umrl minuli konec tedna. 60-letni Kramar, rojen v Bohinjski Bistrici, je bil dvakrat župan občine Bohinj, leta 2018 je bil izvoljen med poslance SAB, v DZ je bil član več parlamentarnih odborov.Njegovo mesto v DZ naj bi zasedla Bratuškova.