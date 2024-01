Ob protestu sodnikov se je oglasila predsednica države (VIDEO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob prvem dnevu opozorilnega protesta sodnikov pozvala k doslednemu spoštovanju odločb ustavnega sodišča. Nasprotje tega namreč ogroža temelje pravne države in ruši zaupanje v sodstvo, je poudarila. To velja tudi za ustavno odločbo o sodniških plačah, datum izvršitve slednje pa je jasno določen, je dodala.

»Pravna država zahteva dosledno spoštovanje in upoštevanje odločitev sodišč. V preteklosti sem pogosto opozarjala na škodljive posledice t. i. pravnega huliganstva, kamor sodi tudi neupoštevanje odločitev sodišč, saj to ogroža temelje pravne države ter ruši zaupanje ljudi v sodno vejo oblasti,« je v današnji izjavi poudarila predsednica republike.

Obenem je Pirc Musar ponovno pozvala k doslednemu spoštovanju in izvrševanju vseh odločb ustavnega sodišča, saj je to ključnega pomena za ohranjanje vladavine prava v naši družbi. »To velja tudi za izvršitev odločbe ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnim načelom sodniške neodvisnosti. Datum izvršitve je ustavno sodišče jasno določilo,« so izjavo predsednice sporočili iz njenega urada.

Opozorilni protest do 24. januarja

Sodniki so namreč danes začeli opozorilni protest, ki bo trajal do 24. januarja. Za to so se odločili zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je ustavno sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke. Zakonodajalcu je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.

Sodniki, ki so se jim pridružili tudi tožilci, so sicer že minuli četrtek za eno uro prekinili delo, od danes pa torej zaostrujejo protestne aktivnosti. Med protestom se bodo sodniki, ki vodijo postopke v posameznih zadevah, sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali.