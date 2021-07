Ob prenavljanju ceste ne bo nihče žejen

Tudi za gradbince je nekaj.

V nagradnih igrah Slovenskih novic sem sodelovala že večkrat, zdaj pa le prvič zadela.

Pred vasjo Jezero streljaj od Trebnjega je cestna zapora, ki pa jo je traktor pred nami mirno obvozil. Prepričali smo se, da gre z avtom tudi, in se po pesku in nato čez travnikpripeljali vse do njihove hiše. »Položiti smo hoteli nov asfalt, pa so na trebanjski občini to združili s polaganjem kanalizacije, elektrike, cestne razsvetljave in obnovo vodovoda,« razložita naša dolgoletna naročnikain, tokratna nagrajenca naše nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami, od katere bodo imeli nekaj tudi pridni gradbinci.»Prejšnji torek sva se predčasno vrnila iz Srime pri Vodicah, ker nama je sinposlal sms, da so delavci prišli do naše hiše in sva zdaj midva na vrsti za jutranje kuhanje kave. Postrežem jim jo ob petih zjutraj, ob pol šestih že zaženejo bagre in garajo do največje vročine. Vmes jim pripravim osvežilne pijače – pa ne piva, alkohola se med delom ne dotaknejo –, zato bodo Teekannejevi ledeni čaji in Danina voda, tudi z okusi, iz vaše nagrade kot nalašč zanje,« pove Vera, ki je bila 41 let administratorka na pljučnem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, šest mesecev pa je v penziji.Stane, enakih let, prej upravljavec čistilne naprave v Tovarni zdravil Krka, je v pokoju že nekaj dlje, ampak zdaj pa res nimata nobenega časa. Pred hišo imata dva vrtova – »letos se borimo z bramorji,« je nejevoljna Vera –, pol ure hoda višje v gorici Skrovnica, kjer Stane neguje 600 trt, pa še tretjega. Posajenih imajo čez 50 paradižnikov in prav toliko paprik. »Lani sem vkuhala več kot 200 kozarcev paradižnikove mezge,« reče Vera in v isti sapi pohvali moža: »V vrtnarjenju se je našel in dela odlične čilijeve omake, od blagih do pekočih.«In to še ni vse: »Trebanjski teden cvička žal vztrajno odnaša korona, ampak lani je imel Stane najboljšega v Društvu vinogradnikov Trebnje, katerega člana sva oba, zato so nam naši člani pred hišo postavili klopotec.« In še več. »Mobilni hramček za teden cvička in druga naša gostovanja je Stane s pomočjo drugih članov naredil tukaj pod našim nadstreškom,« je ponosna Murnova, ki je tudi že izdelala načrt, kaj bo s preostankom nagrade.Bon Mesa Kamnik in začimbe Kotanyji bodo porabili za piknik, kjer bo glavni kuhar Denis, za lanski 30. rojstni dan je namreč dobil nov žar. Iz Ljubljane bo takrat prišel tudi drugi sinz družino, ki bo tako ali tako za en teden v varstvo pripeljal sinčka. Hladilni nahrbtnik Novic z opremo za piknik in prenosnim zvočnikom JBL GO2 pa si bo Vera oprtala, ko bo prisedla k Stanetu na motor. »Z najino hondo sva prevozila že 100.000 kilometrov in obredla vso bivšo Jugoslavijo, Romunijo, Bolgarijo, Albanijo, Grčijo.« Lepo je slišati, da so v našem paketu same uporabne reči.