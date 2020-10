Ob prehajanju meja v veljavi nova pravila

Tudi Obala rdeča

Z objavo v uradnem listu je danes začel veljati popravljeni odlok o omejitvi gibanja. Novost je, da vse izjeme prehoda regije veljajo tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve). Dodana je možnost prehajanja v primeru starševske skrbi, npr. prevoz otrok do starih staršev.Po prihodu iz tujine je tudi ponoči omogočen prevoz do doma ali tranzit čez Slovenijo. Kar se tiče izjeme prehoda regije in meje za lastnike nepremičnin, je sprememba ta, da velja za vse ožje družinske člane, ki potujejo skupaj.V veljavi še vedno ostaja t. i. policijska ura med 21. in 6. uro, dodane pa so izjeme v času omejitve gibanja. Dovoli se izvajanje storitev dostave jedi in pijač, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, če imajo za to registrirano dejavnost.Od danes so sicer zaprti lokali tudi v obalno-kraški statistični regiji, ki se je kot zadnja obarvala rdeče (incidenca okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh je presegla 140). Tudi tam je sedaj obvezno nošenje mask na prostem.Še več omejitev pa bo v veljavo stopilo v soboto. Premierje v četrtek po seji vlade napovedal zaprtje vseh nenujnih dejavnosti za teden dni . Zapirajo se gostinski obrati, hoteli in trgovski centri z nekaterimi izjemami (več bo znano jutri ob konkretni predstavitvi, op. p.), vrtci, dijaški in študentski domovi. Prav tako bodo zaprti frizerski in kozmetični saloni.