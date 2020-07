Ob porastu okužb Beovićeva že napoveduje zapiranje države

»Neprestana so poročila, kako na mejah ni dosledne kontrole, neprestana so poročila o tem, kako poteka življenje denimo po gostinskih lokalih.«

Sledi zapiranje države?

Na skokovit porast okuženosti s koronavirusom v Sloveniji , ko so včeraj med 1456 testiranimi potrdili 30 novih okužb, se je odzvala tudi vodja vladne svetovalne skupine za covid 19Tako je za nacionalni radio povedala, da je petkova številka okuženih skrb vzbujajoča. Kot je dodala, se je pričakovalo, da bo Slovenija z ukrepi to številko ohranila na okoli 20, a kot dodaja je treba upoštevati, da so zdajšnje številke odsev situacije pred približno 14 dnevi.Strokovni skupini in tudi vladi se bo lahko ob nadaljevanju bolj neugodne epidemiološke slike zastavilo vprašanje, kako naprej. Dilema po besedah Beovićeve je, ali počakati na učinke nedavno sprejetih ukrepov ali pa jih že sedaj spreminjati. Predvsem pa jih moti in skrbi, da se predpisani ukrepi ne izvajajo: »Neprestana so poročila, kako na mejah ni dosledne kontrole, neprestana so poročila o tem, kako poteka življenje denimo po gostinskih lokalih.«Beovićeva upa, da bo nadzor na mejah in ponovno nošenje mask pomagalo k boljšim razmeram v prihodnjih dneh. Če pa vsa opozorila pristojnih ne bodo padla na plodna tla, sledi zapiranje države: »Takšno zapiranje, kot smo ga poznali v marcu. Težko bo v Sloveniji zapirati po regijah, ker smo razdrobljeni in ker je Slovenija majhna.«