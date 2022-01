Ob petju dočakala že 100 let

V Potočah, ki spadajo v občino Preddvor, je 6. januarja stoti rojstni dan praznovala ​Pavla Tičar. Ob visokem življenjskem jubileju so ji med prvimi prišli čestitat župan občine Preddvor Rok Roblek, predsednica Društva upokojencev Preddvor Marija Velikanje, predsednica Ženskega pevskega zbora Josipine Turnograjske Anica Celar Gorza, poverjenica za naselje Potoče Cirila Grilc in soseda ter bivša sopevka Rozika Roblek. Vsi so ji kajpada zaželeli vse najboljše in veliko zdravja ter ji zapeli. Pesem jo namreč spremlja že večji del življenja.

Še zelo opravilna

Pavla je bila dobra pevka in tudi zelo dobra prijateljica, vedno nasmejana. Za goste je sama pripravila narezek in sladice. Vsak dan še skuha kosilo, bere, rešuje križanke, popoldan gleda nadaljevanke, zvečer pa poročila. Ima izjemno dober spomin, še vedno je iskriva in nasmejana.

Rodila se je 6. januarja 1922 v kmečki družini s 17 otroki pri Oreharju v Novi vasi pri Preddvoru. Še zelo mlada je morala poprijeti za delo na kmetiji, varovati bratce in sestrice. S 14 leti se je zaposlila pri Dolencu na žagi v Preddvoru, delala je tudi kot strežnica na gradu Hrib, za kratek čas pa tudi na gradu Turn.

Leta 1944 se je poročila z Aklarjevim Nacetom iz Potoč. Ima tri hčerke, Darinko, Slavko in Tonči. Ostala je doma na kmetiji, vzgajala otroke, potem pazila še vnuke, nekaj časa pa je bila zaposlena pri hčerki Darinki v Preddvoru. Upokojila se je junija 1987. Od ustanovitve zbora leta 1991 je članica Ženskega pevskega zbora Josipine Turnograjske Preddvor.