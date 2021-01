Ob morju mogoče nevihte, kmalu prihaja sneg do nižin

Sneg do nižin

Če ste si za novo leto zaželeli sonce, boste razočarani. FOTO: Arso

Ob vstopu v novo letu je bilo po Sloveniji suho vreme, ponekod na jugu pa se že pojavljajo manjše padavine. V naslednjih dneh bodo Slovenijo večinoma prekrivali oblaki, ki bodo prinesli padavine in tudi sneg.Danes se bo od jugozahoda pooblačilo, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Nekaj sonca bo na Štajerskem in v Pomurju, popoldne se bo tam krepil jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na vzhodu in na Primorskem pa od 8 do 12 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso).V soboto bo oblačno s padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. V vzhodni Sloveniji bo do popoldneva še suho. V bližini morja bodo mogoče nevihte. Predvsem na Gorenjskem bo lahko snežilo do nižin. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala burja, ob morju pa jugo. Jutranje temperature bodo od –1 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 1do 6, na Primorskem od 9 do 12 stopinj Celzija.V nedeljo in ponedeljek bo oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, delno plohe. V nedeljo se bo predvsem na Primorskem oblačnost trgala.Od ponedeljka do srede večjih padavin vremenoslovci ne pričakujejo, se bodo pa predvidoma okrepile v četrtek, ko bo dež v večjem delu Slovenije lahko prešel v sneg. Ob koncu tedna bodo padavine manj verjetne, ponekod bo najbrž tudi nekaj sonca.