Mnenja o delu vlade so deljena

Novi minister za zdravje Janez Poklukar se je s svojim debitantskim nastopom na lestvici najbolj priljubljenih politikov zavihtel na sam vrh lestvice, kaže anketa, ki jo je Mediana opravila za časnik Delo. Poklukar je tako z vrha izrinil dolgoletnega vodilnega, predsednika republike Boruta Pahorja. Med strankami še naprej največ podpore uživa SDS.



Če bi bile parlamentarne volitve jutri, bi največjo koalicijsko stranko volilo 16,4 odstotka vprašanih, kar je sicer 0,8 odstotne točke manj kot pred enim mesecem. Na drugem mestu ostaja stranka SD, ki bi jo volilo 10,4 odstotka anketirancev (februarja 9,5), tretje mesto pa zaseda Levica. Volilo bi jo devet odstotkov vprašanih, kar je točno odstotno točko manj kot minuli mesec.

Parlamentarni prag bi prestopili še stranki LMŠ, ki beleži 8,8-odstotno podporo (februarja 7,1) in NSi, ki beleži 4,5-odstotno podporo (februarja 4,7). Stranka DeSUS uživa 2,3-odstotno podporo (februar 2,1,), stranki SLS pa je podpora z 0,8 poskočila na 2,2 odstotka.



Sledijo še SAB (2,2 odstotka podpore), SNS (2,1 odstotka), Zeleni Slovenije (1,9 odstotka) ter Dobra država in Piratska stranka (obe po 1,2 odstotka podpore). SMC bi volilo 0,8 odstotka vprašanih.



Največji delež anketirancev, 20,8 odstotka, je odgovorilo, da ne ve koga bi volilo (februarja 22,6), 10,7 odstotka vprašanih pa je odgovorilo, da ne bi volilo nobene stranke (februarja 11,5).

Ocena dela vlade Kar se tiče zadovoljstva z delom vlade, ga 51 odstotkov vprašanih ocenjuje negativno (februarja 52 odstotkov), dobra četrtina srednje, nekaj več kot 21 odstotkov pa pozitivno (februarja 25 odstotkov), ugotavljajo na Delu.



Delo državnega zbora 30,8 odstotka vprašanih ocenjuje kot srednje. Pozitivno mnenje o delu DZ ima sicer 14,8 odstotka vprašanih, 50,7 odstotka pa negativno, kaže anketa.



Borut Pahor je užival status najbolj priljubljenega politika večino časa od novembra 2012, z izjemo sedmih mesecev. Od junija do septembra 2014 ga je prehitel tedanji premier Miro Cerar, v februarju in marcu 2019 pa Marjan Šarec, ugotavljajo na Delu.

Tretje mesto na lestvici zaseda infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Sledijo predsednik DZ Igor Zorčič, poslanec SD Matjaž Han, predsednica SD in evropska poslanka Tanja Fajon, minister za delo Janez Cigler Kralj, predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin ter koordinator Levice Luka Mesec. Prvo deseterico najbolj priljubljenih politikov zaključuje predsednik LMŠ Marjan Šarec.



Predsednik vlade in SDS Janez Janša je na 15. mestu, nekdanji član in predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec pa je na zadnjem, 20. mestu.



Raziskavo je Mediana izvedla na vzorcu 703 polnoletnih prebivalcev Slovenije, anketiranje pa je potekalo med 8. in 12. marcem.

