Ob Kolpi še ni bilo prave gneče

V Beli krajini in na Kočevskem so dopustniški dnevi in visoke poletne temperature privabili prebivalce na Kolpo in Kočevsko jezero. Oba imata v teh dneh okoli 25 stopinj Celzija. Obisk še ni takšen, kot je to v navadi za ta čas, a se z umiritvijo vremena in približevanjem glavne sezone povečuje, pravijo tamkajšnji ponudniki storitev.

Zaradi slabih vremenskih razmer se je kopalna sezona na Kolpi letos začela malo pozneje kot po navadi. Obisk ob koncu preteklega tedna tako še ni bil takšen kot v minulih letih, a je z umiritvijo vremena in višanjem temperatur začel naglo naraščati. Največ kopalcev na številnih obkolpskih kopališčih v občinah Črnomelj in Metlika je v popoldanskih urah in ob koncih tedna, vedno več pa jih je tudi čez teden.

Jezero v Kočevju in okolica ponujata nekaj mistike, predvsem pa spokojnost. FOTO: Jošt Gantar, TIC Kočevsko

Obiskovalci prihajajo iz vse Slovenije, veliko je tudi tujih gostov. Več je Hrvatov, pri čemer se pozna, da je Hrvaška letos vstopila v schengenski prostor. Gostje se zanimajo za različne storitve, med drugim za najem supa ali rafta, sob in parcel za postavitev šotora, radi tudi kaj pojedo in spijejo.

Kočevsko jezero vse bolj priljubljeno

Z višjimi temperaturami in lepšim vremenom v zadnjih dneh narašča tudi obisk Kočevskega jezera, ki postaja ena od osrednjih destinacij za oddih domačinov in turistov na kočevsko-ribniškem območju. Tudi tam se je sezona začela nekoliko pozneje kot običajno, z izboljšanjem vremena pa raste tudi obisk. Temperature jezera, ki ima okoli 25 stopinj Celzija, dopuščajo prijetno kopanje.

Kočevsko jezero je nastalo, ko je pred pol stoletja voda postopoma zalila kotlino dnevnega kopa kočevskega rudnika. Danes sodi med čistejša v Sloveniji, v zadnjih letih je še privlačnejše, ker je občina ob njem uredila plažo z več lesenimi pomoli in drugimi površinami, ki omogočajo sončenje in različne aktivnosti. Po novem je na glavni plaži tudi bar, kjer se lahko obiskovalci osvežijo in okrepčajo ali pa izposodijo ležalnike, senčnike in supe.

Ob jezeru je občina uredila tudi kamp, ki ga upravlja občinski Zavod Kočevsko. Obiskovalcem ponuja glamping hišice, prostore za avtodome, prikolice in šotore. Ob koncu prejšnjega tedna kamp še ni bil pretirano zaseden, se pa število obiskovalcev s približevanjem glavne sezone povečuje.