Ob Kolpi jima bo zdaj še prijetneje

K hiši pridejo srne

Nagrado si bodo delili

Miza se je šibila od nagrad. Fotografiji: Tanja Jakše Gazvoda

Tik ob slovensko-hrvaški meji, ob prelepi reki Kolpi, leži vas Pribinci. Kakšnih 10 gospodinjstev šteje in na koncu, kjer se že začne gozd, ki mu domačini rečejo Bukovje, stanujetain, tokratna nagrajenca, ki leta v pokoju uživata v idilični Beli krajini. Seveda ju pogosto obiščeta obe hčerki z družinama, ki prav tako z velikim veseljem najdejo svoj mir v deželi belih brez. Tu še kako uživajo tudi vsi trije vnuki, kamor pobegnejo od vsakdanjih skrbi in ljubljanskega mestnega vrveža. »Tukaj je res kot v raju,« se nasmehne Vaso. Z ženo najbolj uživata pri delu na vrtu, z veliko skrbnostjo skrbita tudi za sadovnjak in vinograd. »Kakšnih 150 do 200 litrov vina pridelamo,« pove. Zasajeno imajo samorodnico, tako da je ni treba škropiti, običajno bogato obrodijo tudi številna sadna drevesa, borovnice, zelenjava, okolico in hišo pa krasi ničkoliko rož.Pri njih kljub miru in idili res nikoli ni dolgčas, vedno je kaj za postoriti, Dmitrovičeva pa pomiri že opazovanje okolice; k hiši pridejo srne, pa divji prašiči in ježi. Navdušena sta tudi nad Kolpo, to še kako toplo priporočata Slovencem, ki se želijo izogniti gneči na morju. »Plaže so urejene, za parkiranje ni težav, Kolpa je čista in topla, pa dovolj široka, da ni skrbi zaradi morebitne prevelike gneče v vodi, možno si je izposoditi tudi čolne,« našteva Vaso.Tu domujeta kakšno desetletje in pol. V klepetu izvemo, da je bila naša nagrajenka doma iz Bele krajine, otroštvo je preživela nedaleč stran, potem pa se je z družino preselila najprej v Izolo, potem v Ljubljano. Tam je spoznala svojega življenjskega sopotnika, a odločitev, da bosta leta, ko bosta oba v pokoju, preživela v Beli krajini, ni bila težka, tu sta kupila hišo in našla svoj mir.Preberite tudi:Oba rada bereta, po knjigah pa raje poseže Majda, čeprav se jim včasih zavestno izogne, sploh zato, ker jo vsebina po navadi preveč pritegne in ne more nehati brati, dokler ne pride do konca. »Zato imam raje časopise in revije. Na Novice sem naročena in preberem skoraj cele, le šport me ne zanima,« prizna in doda, da je navdušena tudi nad križankami in ugankami, tiste nagradne tudi pošilja in letos ji je sreča naklonjena. Najprej je pri Suzy dobila manjšo nagrado, potem je bila celo zmagovalka nagradne igre v Slovenskih novicah, ki smo jo pripravili skupaj s Petrolom. Dobila je bon za 2000 evrov. Tako sta zakonca že napolnila cisterno za nafto, pa tudi gorivo v avto točita brezplačno, saj je na darilni kartici ostalo še nekaj denarja.»Kar ne morem verjeti, kako bogata nagrada!« je bila ob našem obisku navdušena nagrajenka in v isti sapi dejala, da bodo večino izdelkov nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami lahko uporabili na Kolpi, seveda se bodo darila veselili vsi njuni.Nagrada je res poletju primerna. Gre za različne osvežilne pijače Dane in Radenske, ob teh se bodo prilegli prigrizki Chio, tudi na žaru bodo lahko kaj spekli, saj je del nagrade žar na oglje MY, pa set za peko na žaru, kuhinjske krpe, z bonom bodo lahko kupili dobrote Mesa Kamnik Anton, ki ga bodo začinili z različnimi začimbnimi mešanicami Kotanyi. Kot nalašč za poležavanje v senci ali na soncu pa so brisača Svilanit, pršilo za sončenje Hawaiian Tropic in seveda knjige Učil International – Felix. Majda pribije, da bodo na Kolpo vsekakor vzeli tudi Slovenske novice!