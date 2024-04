Ob jubileju pomerili moči najboljši med najboljšimi (FOTO)

Letos mineva deset let od ustanovitve Salona Sauvignon, zato so se na pobudo nekaterih članov Evropskega viteškega reda (ERVV), Združenja Slovenskega reda vitezov vina (ZSRVV) in Salona Sauvignona Ptuj dogovorili, da zberejo po pet vzorcev sauvignona blanca, ki jih je v Novem mestu, na SLO Master turnirju Sauvignona, ocenila posebna viteška komisija. Podelitev diplom in pokala zmagovalcu bo 18. maja 2024 ob jubileju Salona Sauvignona na Ptuju.

»Ob tem izboru so se vsi trije partnerji povezali in dogovorili za nadgradnjo, v kateri s skupnimi močmi in odličnim sodelovanjem organizirajo mojstrski turnir najboljših in izberejo sauvignon Slovenije 2023,« je povedal vodja turnirja, dr. Marin Berovič. SLO Master turnir Sauvignona je potekal v Hiši kulinarike in turizma na Glavnem trgu v Novem mestu. Sodelovali so vsi do zdaj najbolje ocenjeni sauvignoni posameznih turnirjev; med 15 je bilo 11 štajerskih, trije primorski in en dolenjski.

Komisija, sestavljena iz devetih najboljših ocenjevalcev iz žirij vseh treh organizatorjev, je po stotočkovni metodi OIV in tabličnem elektronskem ocenjevanju ovrednotila 15 vin. Zmagal je primorski sauvignon 2021 Vinske Kleti Žorž 1696 s Slapa v Vipavski dolini, sodelovali pa so še Vinogradništvo Pungračič, PFW, d. o. o, Vinogradništvo in vinarstvo Rebernišek, Klet Kregar, Vina Plateis, Vinska klet Metlika, Vina Bračko, Vino Gaube, Vina Krampač, Vina Avos, Steyer Vina, Vina Benčina, Vinska klet Nebo, Vinogradništvo Vrecl.

Takoj za chardonnayjem

Kot je povedal vodja turnirja dr. Berovič, biokemik, ljubiteljski slikar, enolog in vinski vitez, je sauvignon blanc v svetu med najbolj priljubljenimi mednarodnimi sortami belih vin, uvršča se na drugo mesto, takoj za chardonnayjem. Izhaja iz doline Loare v Franciji, v svetu ga na leto pridelajo 123.000 metričnih ton na 121.407 hektarjih. Omenja ga že Francois Rabelais v knjigi Gargantua in Pantagruel leta 1534. V 18. stoletju so ga križali v Bordeauxu s cabernet francom in s tem ustvarili novo rdečo sorto cabernet sauvignon.

V 19. stoletju so ga razširili po svetu, od Kalifornije do Avstralije, Čila in Južne Afrike, njegova priljubljenost pa se zaradi svežine, originalnih vonjev in okusov zelenih zelišč ter različnega tropskega sadja vztrajno povečuje. Slovenske delimo na sveže iz Štajerske, Dolenjske in Bele krajine ter na kompleksne iz Primorske.

»Poznavalci odkrivajo vedno nova področja in okuse sauvignona. Na velikih mednarodnih ocenjevanjih so slovenski sauvignoni pritegnili toliko pozornosti svetovne vinske scene in njenih kritikov, da Slovenija postaja nov pojem in nova destinacija sauvignona. Med slovenskimi sauvignoni so lahko izjemne razlike v mineralnosti in okusih že med vinogradi istega vinorodnega rajona, kar daje našim vinom posebno raznolikost,« je med drugim povedal dr. Berovič.

