Ob jubileju nagrajujemo!

Letošnja pomlad bo še posebno čudovita; ne le zato, ker se po dolgi in ponekod tudi zasneženi zimi prebuja narava in se odeva v zeleno oblekico, Slovenske novice, vaš in naš najljubši časnik, praznujemo okroglih trideset let! In ob tem jubileju pač ne gre drugače, kot da vas razvajamo, dragi bralke in bralci. Seveda, z nagradno igro, prvo ob skorajšnji tridesetletnici. Kot vselej so nagrade tudi tokrat še kako uporabne.Pomlad je čas, ko začnemo vsi, ne le nežnejši spol, razmišljati o svojem telesu; se je pozimi nabralo nekaj kilogramov, ki se jih nikakor ne morete znebiti? Morda bo šlo takole: plesni klub Zeko podarja kardio fit vadbo, visokointenzivni program vodenih treningov. Podjetje Delamaris, ponudnik zdravih in visokokakovostnih ribjih izdelkov iz naravnih sestavin in le najboljših surovin, podarja 30 paketov mešanih izdelkov. Radgonske gorice podarjajo šestorčke špriCARjev v pločevinki. Intersnack, ki pravi, da ima najboljše slane prigrizke, vas bo razveselil s temi, podjetje Kotanyi, ki se že od leta 1881 strastno ukvarja z zelišči in začimbami, pa podarja sladek paketek: bourbon vaniljev sladkor v prahu, limonov, pomarančni in rumov sladkor, vaniljev sladkor v prahu, pecilni prašek in mlinček karamela vanilja.Tako, smo rekli, da so nagrade čudovite. In kar je še bolj čudovito: skupno jih bomo podarili kar 150! Začnemo 26. marca, ko bomo v Slovenskih novicah objavili kupon. Bodite z nami, to pomlad in še vsaj naslednjih trideset let.