Ob izpovedih bodo iskali sebe

Duševne motnje naših otrok in mladostnikov, mimogrede, s tovrstnimi težavami se jih sooča četrtina, so ena ključnih groženj zdravemu razvoju, osebni izpopolnitvi in aktivnemu vključevanju mladih v družbo v obdobju odraslosti. V vladnem akcijskem načrtu za izvajanje resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja so zapisali, da so za uspešno obvladovanje duševnih motenj med najpomembnejšimi tudi usmerjene preventivne dejavnosti. Ena takšnih je najnovejša spletna platforma najdi.se, s katero si bodo prizadevali izboljšati duševno zdravje mladih. V ljubljanskem Triglav Labu smo bili priča rojstvu te spletne platforme.

Zavod Vozim je predstavil spletno platformo, s katero kanijo izboljšati duševno zdravje mladih.

V sodelovanju z zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami ter s podporo ministrstva za javno upravo jo je ustvaril Zavod Vozim. Gre za digitalno motivacijsko vstopno točko za reševanje duševnih izzivov mladih, na kateri se lahko poistovetijo z vrstniki z enakimi težavami. Kot je ob predstavitvi poudaril direktor zavoda David Razboršek, »so pomembne tudi stiske, ki navzven niso vidne«. Tega se še kako zaveda prav Razboršek, ki se je pred petnajstimi leti poškodoval pri deskanju na snegu in ohromel od pasu navzdol. Ko se je po šestih mesecih rehabilitacije vrnil na delovno mesto, so ga v celjskem društvu paraplegikov prosili, ali bi jim pomagal pri zbiranju denarja za kombi. Nič ni imel proti in nevede začel pisati zgodbo Zavoda Vozim, ki traja še danes. »Tako kot smo pozneje naredili izjemen premik na področju prometne varnosti, si želimo to pot tudi na področju duševnega zdravja.« In če jim je v šestih sezonah akcije Heroji furajo v pižamah uspel veliki met, število smrtnih žrtev, ki so jih pod vplivom alkohola povzročili mladi, jim je namreč uspelo za dvakrat zmanjšati, je Razboršek prepričan, da jim bo uspelo tudi pri njihovem najnovejšem projektu Najdi.se. »Prepričan sem, da nam bo uspelo tudi na področju duševnega zdravja ter da bomo imeli z vsakim letom bolj zadovoljne in bolj vesele mladostnike!«

David Razboršek bo premikal meje tudi v duševnem zdravju Slovencev.

»Rdeča nit platforme bo v poistovetenju, saj želijo ob izjavah mladih, ki se soočajo s podobnimi izzivi, doseči normalizacijo in destigmatizacijo duševnega zdravja,« je o spletni strani povedala Barbara Kos iz Zavoda Vozim. Platforma je namreč sestavljena iz treh elementov, in sicer iz samoiskalnika, ki mladim na zanimiv način omogoča, da se najdejo v izjavah vrstnikov, nato pa jim glede na odgovore ponudi različne rešitve, iz profila na spletišču instagram ter delavnic na osnovnih in srednjih šolah. Doslej takšnega medija pri nas, kjer bi delili svoje izkušnje, našli podobne vzorce, kot jih imajo sami, tudi pri drugih vrstnikih in kjer bi slednjič dobili kotiček, kjer bi avtonomno pridobivali in iskali rešitve, še ni bilo.