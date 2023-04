Ob godu svetega Jurija konji prejeli blagoslov (FOTO)

Društvo ljubiteljev konj, ki združuje in povezuje rejce od Pinc do Hodoša in preostalih koncev Slovenije ter celo Madžarske, je skupaj z župnijo Dobrovnik ob godu svetega Jurija pripravilo blagoslov konj. Sveti Jurij je tudi zavetnik številnih mest v Sloveniji in v tujini ter priprošnjik v stiski; k njemu se zatekajo skavti, kmetje, rudarji, sedlarji, kovači ... Je priprošnjik proti vojnam, proti raznim boleznim, vremenu. Na slikah je upodobljen kot vitez na konju ali brez njega. Velikokrat tudi z zmajem – prebodenim s sulico in mečem.

Prijezdili so z več koncev.

Predsednik društva ljubiteljev konj Jože Biro (levo) in podpredsednik Erik Somi

Letošnji Jurjev blagoslov je organiziral Erik Somi iz Dobrovnika, veliki ljubitelj in rejec konj ter podpredsednik društva ljubiteljev konj. Kot nam je povedal njegov predsednik Jože Biro, so se za Jurjev blagoslov odločili, da bi bili njihovi konji varni pred raznimi boleznimi in da bi bili čez leto čim več na svežem zraku na ježah ali tekmovanjih.

Društvo deluje od leta 2006, ima okrog 50 članov. Na blagoslov v Dobrovnik so rejci prijezdili z različnimi pasmami konj, predvsem so bili to jahalni konji, bilo je tudi nekaj kočijažev. Zbrali so se na župnijskem dvorišču ob Parku svetega Jakoba, kjer je domači župnik Simon Štihec blagoslovil konje, spregovoril o mučencu svetem Juriju ter pohvalil rejce, da skrbno skrbijo za svoje plemenite živali.

Zbrali so se na župnijskem dvorišču ob Parku svetega Jakoba v Dobrovniku.

Med obredom je vsak konj dobil blagoslovljeni domači kruh. Zbralo se je tudi veliko domačinov, predvsem otroci s starši, kajti opaziti je bilo, da mlade konji zelo veselijo. Za konec druženja so se odpravili na panoramsko ježo od Dobrovnika do Dobrovniških goric in Žitkovcev, kjer so se ustavili v Parku prijateljstva na Jurjevem druženju.

Vsak konj je dobil tudi blagoslovljeni kruh.

Sicer pa društvo ohranja in obuja stare običaje, konje so namreč kmetje nekoč uporabljali za različne namene, od spravila lesa iz gozda in oranja do obdelovanja polj in podobno. Čez leto se udeležijo več kot 20 konjeniških, športnih in kulinaričnih dogodkov.