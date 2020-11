Ob epidemiji občine niso varčevale, želijo razveseliti meščane (FOTO)

Praznična Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik

V Novi Gorici namesto za rajanje v dobrodelne namene

Na Ptuju ne bo prireditev, dodaten denar za ranljive skupine

V MOL, in njenih javnih zavodih in podjetjih nihče ni izgubil službe

Za razliko od številnih Slovencev in Slovenk, ki so zaradi epidemije ostali brez službe, posla in celotnega dohodka, v Mestni občini Ljubljana povedo, da »nobeden od sodelavk in sodelavcev, tako v mestni upravi kot naših javnih podjetjih in zavodih, v času epidemije ni ostal brez službe.«



Sicer pa na Oddelku za zdravje in socialno varstvo MU MOL dodajajo, da so veliko denarja nemanili socialno ogroženim: »Na Mestni občini Ljubljana se zelo zavedamo pomena zaščite najranljivejših skupin meščank in meščanov, zato posebno pozornost namenjamo področjema zdravja in socialnega varstva. Vsako leto, tako tudi letos in prihodnje leto, sofinanciramo številne socialno varstvene programe in programe varovanja zdravja, ki jih izvajajo večinoma nevladne organizacije. Sofinancirani programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam (žrtvam nasilja, zasvojenim, brezdomnim, starejšim, osebam z oviranostmi itd.), ponujajo pa različne oblike pomoči (krizne namestitve, dnevni centri z vodenimi aktivnostmi, razdeljevanje obrokov in pomoč v materialu, strokovna/terapevtska individualna in skupinska svetovanja …). Samo letos smo za ta namen namenili kar 2.16 milijona evrov. Poleg tega smo za enkratne denarne socialne pomoči materialno ogroženim namenili 1.16 milijona evrov.«

V Mariboru ne razkrijejo, koliko so porabili za praznični december

Manj za okrasitev, več za ogrožene?

»MO Maribor že ves čas tesno sodeluje s CSD Maribor in je bila tudi ena izmed prvih občin, ki je že v prvem valu epidemije stkala vez z lokalnim centrom in tako iskala pomoči potrebne. S centrom pravkar potekajo usklajevanja, na kak način bi lahko med prazniki obdarili otroke iz socialno šibkih družin. MO Maribor prav tako vsakodnevno zagotavlja in razvaža cca 550 toplih obrokov za šolarje, dijake in druge občane, prav tako pa zagotavlja in razvaža prehranske pakete, zagotovila je 1400 pralnih mask za osnovnošolce iz socialno ogroženih družin itd.« so nam povedali na mariborski občini.



V Kopru 140 tisoč evrov, nakupili novo okrasitev

Koper bo letos dodatno okrašen. FOTO: Komunaprojekt

V Celju se bodo sproti prilagajali, za okrasitev 98 tisoč evrov

Letošnji t.i. veseli december bo precej drugačen kot dosedanji. Epidemija koronavirusa namreč kroji javno življenje in zato tudi dogajanje po mestih v času decembra, ko se tradicionalno odvijajo številne prireditve, sejmi in praznične predstave.Večina občin po Sloveniji se je odločila, da bo ne glede na vse okrasila svoja mestna središča kot vsako leto. Ali bodo imeli božične sejme, ponekod še ni jasno, drugje so se navkljub vsemu odločili zanje. Kaj pa finančno, so občine porabile manj denarja za okrasitev kot sicer?»Za novoletno okrasitev (lučke, nameščene na like, smreke in rastoča drevesa) je bilo vsako leto namenjeno 220.000 evrov proračunskih sredstev. Okrasitev bo v enakem obsegu kot lani, letošnji znesek bo nižji,« so nam povedali na Turizmu Ljubljana. V prestolnico se sicer vsako leto zgrinjajo množice ljudi z vseh koncev Slovenije in tujine, da bi doživele in preživele lepe večere v veselem decembru. Letos bržkone ne bo tako. Sploh, če bo še naprej veljala policijska ura in prepoved zbiranja na javnih krajih se zdi, da bodo okrašena mesta samevala. »Decembra se stemni precej pred 21. uro, svetlobna okrasitev pa na nekaterih področjih celo zamenja javno razsvetljavo. Glede na letošnjo situacijo, povezano s koronavirusom, se nam zdi toliko bolj pomembno, da ohranimo vsaj del tradicionalnih vsebin, ki predstavljajo praznično vzdušje. Precej je tudi meščanov, ki se morajo kljub policijski uri odpraviti na delo, in če lahko pot opravijo po okrašeni Ljubljani, je ta morda nekoliko prijetnejša.« Pravljična podoba bo v Ljubljani do januarja 2021.V novogoriški občini so želeli decembrsko dogajanje razširiti iz urbanega dela tudi na podeželje in v čezmejni prostor, a so glede na razmere sprejeli odločitev, da se bodo letos bolj posvetili inovativni osvetlitvi središča Nove Gorice. Odpovedali so se druženju in rajanju, razmišljajo o okrnjeni izvedbi božično-novoletnega sejma. Zagotovo pa bodo tretji teden v decembru pripravili knjižni sejem. Odločili so se tudi, da del sredstev, ki bi jih sicer namenili zabavnemu programu, namenijo dobrodelnosti. Zato so Splošni bolnišnici Franca Derganca v Šempetru že donirali 5000 evrov za nakup medicinske opreme za zdravljenje covidnih bolnikov.Tudi v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju ne načrtujejo posebnih prazničnih prireditev, so pa pripravili praznično okrasitev z lučkami. Sredstvom, ki so jih nekoč namenjali za ognjemet, v zadnjih dveh letih pa namenili za obdarovanje otrok in starejših, bodo letos dodali še del denarja za protokolarne namene ter obdarili ranljive skupine, otroke, starejše in uporabnice varne hiše.»Poskrbeli bomo, da bo mestno jedro zasijalo v privlačni praznični podobi in bo ponudilo kakovostne vsebine, katerih obseg in način izvedbe bomo sproti prilagajali veljavnim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Prižig lučk v mestnem jedru bo predvidoma v četrtek, 3. decembra 2020. Načrtujemo, da bo na ta dan zaživelo tudi osrednje prizorišče prazničnega Maribora, Glavni trg, kjer bo vse do 30. decembra 2020 božično-novoletna tržnica z darilnim programom. Na mestnih ulicah in trgih bodo mimoidoče razveseljevale še svetlobne skulpture, praznične foto točke in urbani gozdički, ki bodo k soustvarjanju vabili tudi prebivalce mesta, « so povedali v Turizmu Maribor in dodali, da bodo razveseljevale svetlobne skulpture Vilinskega mesta. Na vprašanje, koliko denarja so/bodo porablili, niso odgovorili, češ da bodo o tem govorili v torek na novinarski konferenci. So pa dodali, da okrasitev ne bo okrnjena, temveč je MO Maribor zagotovila tudi dodatno okrasjePraznična razsvetljava v Kopru bo zažarela predvidoma v prvih dneh decembra. Če bodo razmere dopuščale, bo občina skupaj s tamkajšnjim zavodom za mladino, kulturo in turizem v mestu postavila tudi drsališče, organizirala praznični sejem in poskrbela za spremljevalni program, so napovedali na mestni občini. Letos so se odločili za dokup elementov za okrasitev Prešernovega trga, Kardeljeve ploščadi, Verdijeve ulice in Titovega trga ter dela Pristaniške ulice, s čimer bodo zaokrožili okrasitev strogega mestnega jedra Kopra. Za to so namenili dobrih 140.000 evrov.»Priprave na decembrsko dogajanje potekajo že več tednov. Glede na nejasno epidemiološko sliko v državi in vse veljavne ukrepe konkretnih informacij glede vseh aktivnosti ne moremo podati. Velikih dogodkov, kot so koncerti na prostem ali silvestrovanje, v Celju zagotovo ne bo. Sejem bomo pripravili le, če bodo to dopuščale razmere in ukrepi, prav tako ostale dogodke. V Celju bomo program prilagajali razmeram in ukrepom. Ne glede na vse pa bomo poudarek dali krasitvi mesta, ulic in pročelja stavb, svetlobnim elementom in foto kotičkom,« so povedali na Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.Stroški namestitve svetlobne krasitve vključno z dnevnimi okraski ter postavitvijo in okrasitvijo smrek so skupaj z DDV tako kot lani znašali okoli 98.000 evrov. Okrasitev mesta bo podobna kot lani.»Čeprav je prihodnost težko napovedovati, se bojimo, da nam epidemiološke razmere ne bodo dovoljevale druženja in da bodo predpraznični in praznični dnevi drugačni, kot smo jih bili vajeni. Marsikdo bo pogrešal družino in prijatelje. Tudi zato želimo z lučkami v mestu ustvariti toplino in praznično vzdušje. Verjamemo, da bo marsikomu sprehod po lepo okrašenem mestu polepšal dan, ga napolnil z energijo, toplino in upanjem na boljši jutri,« so povedali na mestni občini Celje. Dodajajo, da iz proračunskega denarja ne morejo kar tako zagotoviti enkratne socialne pomoči ogroženim zaradi epidemije, da pa se trudijo pomagati na druge načine kot na primer z raznovrstnimi subvencijami, kot so denimo subvencije najemnin, brezplačno letovanje otrok in med drugim vzpostavitev javne kuhinje, v okviru katere je upravičencem zagotovljen en topli obrok dnevno. Prav tako poskušamo blažiti socialno stisko s projektom Viški hrane, v katerega se lahko občani vključijo preko Centra za socialno delo Celje in javnega zavoda SOCIO Celje.