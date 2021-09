Ob dvojni jeklenici bo še čokoladnica

Predvidena je gradnja nove restavracije. Foto: Občina Lendava

Višinska razlika med zgodnjo in spodnjo postajo bo slabih 40 metrov.

50 do 60 kilometrov na uro bo uporabnik dosegel med spustom.

Ob stolpu Vinarium v Lendavskih goricah sta župan občine Lendavain direktor podjetja KS Skupina, d. o. o., Tržičpodpisala izvajalsko pogodbo za izgradnjo nove turistične atrakcije Zipline Vinarium z dvema jeklenicama v Lendavskih goricah.Tako občina Lendava lokacijo razglednega stolpa Vinarium Lendava razvija z dodatno ponudbo v neposredni bližini, ki bo bolj pisana na kožo mlajši ciljni skupini, predvsem tistim, ki si želijo adrenalinskih doživetij, s tem pa bi povečali zanimanje za razgledni stolp, ki ga je vse od odprtja pred skoraj šestimi leti obiskalo že skoraj pol milijona obiskovalcev, kar je preseglo vsa pričakovanja. S tem je postal najbolj obiskana turistično-izletniška destinacija ne le v Pomurju, temveč tudi širše.Župan Janez Magyar je ob podpisu izvajalske pogodbe, vredne 217.366 evrov, predstavil še nekaj načrtovanih turističnih pridobitev, ki bodo zrasle ob razglednem stolpu. »Občina Lendava si prizadeva, da lokacijo najvišjega razglednega stolpa v Sloveniji razvija z novimi pridobitvami in privlačnimi vsebinami, tako za domačine kot za obiskovalce, ki jih želimo čim dlje zadržati v naši lokalni skupnosti,« je med drugim dejal. Tako bo v neposredni bližini stolpa zgrajena tudi čokoladnica, za katero investitor že pridobiva gradbeno dovoljenje, načrtovana je tudi umestitev gondole in restavracije, s katero občina še dodatno nadgrajuje to turistično destinacijo, od katere si še veliko obetajo.Zipline Vinarium z dvema jeklenicama, prva pridobitev te vrste v Sloveniji, bo gradilo podjetje iz Tržiča, ki na tem področju deluje že več kot dvajset let. V Sloveniji so postavili že 12 pustolovskih parkov, v katerih so tudi jeklenice, najbolj zahteven projekt na tem področju pa je bila postavitev ziplina čez planiško velikanko.Na področju mehkega adrenalinskega turizma v Sloveniji predstavlja projekt Zipline Vinarium novost v slovenskem prostoru, saj bosta z začetne točke v neposredni bližini Piramide v Lendavskih goricah in do končne v bližini razglednega stolpa speljani dve vzporedni jeklenici, je izpostavil direktor Andraž Koren.Nova pridobitev bo po besedah izvajalca primerna za vsakogar, nekaj več kot 500 metrov dolgi jeklenici pa bosta na najhitrejši točki omogočali spuščanje med 50 in 60 kilometri na uro. Višinska razlika med zgodnjo in spodnjo postajo bo slabih 40 metrov, naklon pa bo šest stopinj. Ljubitelji adrenalinskih aktivnosti se bodo z žično drčo spustili z lesenega stolpa pri najvišji točki Lendavskih in Dolgovaških goric, ki jo imenujejo Piramida, zaključek spusta pa bo pri razglednem stolpu Vinarium. Direktor Koren je povedal, da bodo dela zaključili konec novembra letos.