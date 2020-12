Ob cepljenju še množično na testiranje

Marsikje se bo prebivalstvo tudi v zadnjem tednu tega leta testiralo s hitrimi testi. FOTO: Blaž Samec

Brez naročanja

Kam na testiranje s hitrimi testi

Ljubljana – na Kongresnem trgu in v Vilharjevem podhodu 29., 30. in 31. decembra od 9. do 17. ure.

Maribor – na parkirišču pri dvorani Tabor 29. decembra od 9. do 17. ure.

Kranj – v šotoru na Slovenskem trgu 29. in 30. decembra od 9. in 17. ure.

Koper – na parkirišču nogometnega stadiona Bonifika (drive-in način) 29. decembra od 9. do 17. ure.

Slovenj Gradec – v športni dvorani 30. decembra od 9. do 17. ure.

Cerklje na Gorenjskem – v bivših prostorih Gorenjske lekarne 30. decembra od 9. do 17. ure.

Črnomelj – v ZD Črnomelj 29. decembra od 9. do 17. ure.

Dol pri Ljubljani – v Kulturnem domu 30. decembra od 12. do 17. ure.

Ilirska Bistrica – na parkirišču za Domom na Vidmu 29. decembra od 9. do 17. ure.

Medvode – na tržnici 29. decembra od 9. do 17. ure.

Podčetrtek – v športni dvorani 29. decembra od 9. in 17. ure.

Postojna – na parkirišču pred PTC na Novem trgu 29. decembra od 9. do 17. ure.

Radenci – v veliki dvorani občine na Radgonski cesti 9 30. decembra od 9. do 17. ure.

Ravne na Koroškem – v mestni hiši 30. decembra od 9. do 17. ure.

Sežana – na sejmišču Lipov list 29. decembra od 9. do 17. ure.

Slovenska Bistrica – na parkirišču pri telovadnici na Partizanski ulici 35 (drive-in način) od 29. decembra od 9. do 17. ure.

Sveti Andraž v Slovenskih goricah – v večnamenski dvorani Vitomarci 30. decembra od 9. do 17. ure.

Šentjur – v kontejnerju za ZD Šenjur 29. in 30. decembra od 14. do 18. ure.

Zagorje – v avli Kulturnega centra Delavski dom Zagorje 29. decembra od 9. in 17. ure.

Nadaljevalo se je cepljenje proti covidu-19. Prva pošiljka cepiva je včeraj, denimo, prispela tudi v Zdravstveni dom Gornja Radgona, 90 odmerkov je prejel tudi tamkajšnji dom starejših občanov. »Predhodno smo od stanovalcev zbrali soglasja za cepljenje. Pri stanovalcih, ki ga niso mogli podati sami, so ga podali njihovi zakoniti zastopniki.Trenutno je za cepljenje izkazalo interes 90 stanovalcev in osem zaposlenih. Ker je navodilo ministrstva za zdravje, da se najprej cepijo stanovalci, ki so najstarejši, je pri nas prvo cepivo prejela domačinka gospa, ki je letos dopolnila 101 leto,« je povedala direktorica domaSicer pa je bilo v prvi pošiljki, ki je v Slovenijo prispela že v soboto, 9570 odmerkov cepiva, večino so že porabili tako za cepljenje stanovalcev kot najbolj izpostavljenih zaposlenih v domovih za starejše in zdravstvu, ki še niso preboleli covida-19. Včeraj pa so cepili tudi zaposlene, ki jih ob koncu tedna ni bilo na delovnih mestih.V Sloveniji so v nedeljo opravili 1976 testov in potrdili 517 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih testov znaša 26,2 odstotka oziroma za 1,1 odstotno točko več kot dan prej. Hospitaliziranih je bilo 1221 bolnikov s covidom-19, 207 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 37 oseb, 30 jih je umrlo. Po podatkih sledilnika za covid-19 je v Sloveniji vse doslej umrlo 2595 oseb s covidom-19, skupno pa je bilo hospitaliziranih 8868 covidnih bolnikov.Množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi, ki so bili v preteklih dneh odlično sprejeti, je včeraj znova potekalo v številnih krajih po Sloveniji. Marsikje ga bodo izvajali tudi v preostalih dneh tega krajšega prazničnega tedna. Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo imeti s seboj zgolj osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na odvzem brisa se namreč ni treba posebej naročati.