Ob 50-letnici vrtca uredili čutno pot (FOTO)

Ko je nekdanji ravnatelj Osnovne šole Kostanjevica na Krki Lado Smrekar ​pred sedmimi desetletji v najmanjšem dolenjskem mestecu postavljal temelje predšolske vzgoje, je pogosto naletel na posmeh, češ da prehiteva čas. V eni od učilnic šole so leta 1956 uredili oddelek in pod pedagoškim vodstvom Brede Strel je vrtec, ki ga je prvo leto obiskovalo 18 otrok, dobil pravo podobo.

Leta 2014 so odprli nove prostore in dobili novo ime, Vrtec Plavček.

V pretežno podeželskem okolišu je bila to izjemno napredna poteza tedanjega vodstva šole in občine. Seveda takrat še nihče ni razmišljal o programu, normativih in standardih: mizicam in stolom so znižali noge, dodali nekaj poličk in obešalnikov, stene igralnice pa je slikar Lojze Perko poslikal z Disneyjevimi motivi.

Melita Skušek, ravnateljica Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica, pod okrilje katere spada vrtec.

Podobno vizionarski je bil ravnatelj Smrekar tudi leta 1973, ko so gradili samostojno stavbo vrtca, saj je prevladovalo mišljenje, da bo stavba s tremi igralnicami prevelika. Pa je bila kmalu premajhna. Pred slabim desetletjem so vrtec dogradili in ga poimenovali Plavček, po žabici, ki živi v bližnjem Krakovskem gozdu.

109 otrok je danes vključenih v predšolsko vzgojo.

Samčki spomladi, ob drstitvi, dobijo svetlo modro kožo, zato jih imenujemo plavčki. Barvna preobrazba žabice je bila tudi glavna nit petkove glasbene pravljice Plavčkovo zorenje, ki so jo vrtičkarji in šolarji ter zaposleni pripravili za dvojni jubilej – ob 50-letnici prve zgradbe vrtca in več kot 66 letih predšolske vzgoje v Kostanjevici na Krki, ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik Plavčkovo zorenje.

Nastopili so s petjem in plesom.

Samo otroci nam lahko vrnejo svet, ki smo ga davno izgubili – svet čudes.

Ob jubileju so pripravili pregledno razstavo Vrtec skozi čas.

Ena vzgojiteljica za vse

Kako je bilo na začetku, leta 1956, se še dobro spominja Breda Strel, ki je bila prva in dolgo edina vzgojiteljica, ki je bila hkrati tudi varuška. »Bilo je težko. Vode ni bilo, stranišče je bilo na koncu hodnika, in sicer na štrbunk, bila pa sem sama, brez pomočnice. Sama sem otroke peljala na sprehod, se z njimi učila, jih vodila na stranišče in včasih bi kar obupala, če ne bi imela tovariša Smrekarja, ki mi je bil v oporo. In čeprav so bile skupine velike, tudi do 30 otrok je bilo naenkrat, se je vedno vse srečno končalo, vse otroke sem vedno cele poslala domov. Ja, celo življenje sem rada hodila v vrtec, prav lepo smo se imeli. Me je pa vsa leta spremljal moj klavir,« se je na prireditvi svojih delovnih let z nasmehom spominjala 88-letnica.

88-letna Breda Strel je leta 1956 orala ledino na področju predšolske vzgoje v Kostanjevici na Krki.

In ko razmišlja, kaj je bilo tisto, česar se je v svoji delovni dobi najbolj razveselila, omeni dve pridobitvi: najprej nov vrtec leta 1973, še prej pa angleškega stranišča, ki je nadomestil tistega na štrbunk in zaradi katerega se je vedno znova bala, da bi kateri od otrok padel v jamo, zato je vsakega držala, ko je šel na potrebo.

Na prireditvi so se predstavili prav vsi.

109 otrok v sedmih skupinah danes obiskuje vrtec.

Danes sedem skupin

Danes ima Kostanjevica na Krki sodoben vrtec, v sedmih skupinah je skupaj 109 otrok. »Človeštvo je že davno spoznalo, da se temeljna vzgoja otrok odvija v najožji celici družbe, v družini, toda spremenjene razmere, še zlasti industrializacija in danes globalizacija, so prispevale k temu, da smo za vzgojo odgovorni vsi: tako starši kot družba nasploh. Lahko bi, kot pravi afriški pregovor, rekli, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas.

Malčki so bili prisrčni.

Nekoč je šlo v predšolski dobi zgolj za varovanje otrok in privzgajanje delovnih navad, sodobna pedagogika pa je uvedla številna načela, skozi katera se danes uresničuje koncept predšolske vzgoje. Tako ne govorimo zgolj o vzgoji, ampak o razvijanju potencialov, sposobnosti, spretnosti otrok. Hkrati gre za krepitev vrednot, ki jih spoštujemo in ki v naši sredini pomenijo gonilo in silo, s katero ustvarjamo prihodnost,« je na slovesnosti dejala ravnateljica Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki Melita Skušek in se zahvalila štirim kolegicam, ki so v zadnjih šestinšestdesetih letih gradile, širile, vodile in usmerjale dejavnosti vrtca.

Rdeča nit prireditve je bila pravljica Plavčkovo zorenje.

To so Breda Strel, prva vzgojiteljica in vodja vrtca od 1956. do leta 1988, Meta Kuplenik, ki je vrtec vodila med letoma 1988 in 1999, praznovanja se ni mogla udeležiti, Ana Pečar je bila pedagoška vodja in pomočnica ravnateljice vrtca med letoma 1999 in 2022, v letošnjem šolskem letu pa je nalogo pomočnice ravnateljice vrtca prevzela Mihaela Jarkovič.

Polna telovadnica obiskovalcev na prireditvi ob dvojnem jubileju vrtca

Vrtičkarji in zaposleni so ob jubileju v gozdičku ob vrtcu, ki je bil že doslej za malčke mali pravljični raj, uredili čutno pot, ki vodi do knjižnih potepink pri Muci Copatarici. »Šolski otroci so pravljičnemu gozdu dodali še glasbila iz naravnih materialov in QR-kode s podatki o drevesnih vrstah. Pri obnovi našega gozdička so prijazno sodelovali tudi naši zunanji sodelavci in starši, ki so se prepričali, da nam samo otroci lahko vrnejo svet, ki smo ga davno izgubili – svet čudes,« je sklenila ravnateljica Skuškova.